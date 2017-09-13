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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Сонография молочной железы
    Опубликовано: 2017-09-13 19:24:11

    Еще в 1960-е гг. начали применять УЗИ как способ получения изображений молочной железы. На первых порах становления этой технологии широко применялись такие методические приемы, как погружение молочной железы в воду и ее сдавление, а также использовались очень большие контактные датчики ультразвука. В те годы в ультразвуковых приборах использовались низкочастотные преобразователи (от 2 до 2,5 МГц) с фиксированным фокусом. Изображения формировались в амплитудном режиме (режим А).



    В начале 1970-х гг. были разработаны сканеры следующего поколения, работающие в режиме различной яркости (режим В), на более высоких частотах (от 1 до 6 МГц), с возможностью плавного фокусирования. Это позволило рентгенологам и специалистам по ультразвуковой диагностике исследовать молочную железу в градациях оттенков «серой шкалы» и в реальном масштабе времени.

    Основное развитие УЗИ молочной железы получило только в 1980-е гг., когда появились В-сканируюшие высокочастотные датчики (доЮ МГц), работающие в реальном времени, а также системы электронного фокусирования изображений. С этого момента стало возможным использовать УЗИ для дифференциальной диагностики кист и солидных объемных образований.



    Сегодня во многих медицинских центрах, проводящих визуальные исследования молочной железы, УЗИ используется не только для диагностики кист. Успехи в технологии производства ультразвуковых датчиков в начале 1990-х гг. привели к появлению сканеров с еще более высоким разрешением.

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