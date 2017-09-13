Из Библиотеки украинской литературы в Москве вывезли книги

Из Библиотеки украинской литературы в Москве вывезли книги, персонал сокращают. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на информацию сотрудников библиотеки.

«Сейчас в библиотеке осталась периодика, авторефераты и диссертации. Большинство книг отправлено в Библиотеку иностранной литературы», - сказал собеседник агентства.

По его словам, продолжается сокращение персонала, и на сегодняшний день остался лишь один сотрудник на должности «библиотекарь». «Кто-то ушел, кого «ушли», кого сократили. Коллектив разогнали», - добавил он.

После репрессий против библиотеки, осуждения бывшего директора Натальи Шариной, розыска следователями читателей за интерес к «экстремистской» и «националистической» литературе в читальные перестали заходить посетители, сказал сотрудник библиотеки. Он отметил, что осталось дождаться, когда демонтируют вывеску, где указано «Библиотека украинской литературы».

Напомним, 28 октября 2015 года сотрудники правоохранительных органов РФ провели обыск в здании Библиотеки украинской литературы в Москве.

В этот же день директор библиотеки Наталья Шарина была задержана.

Поводом для возбуждения дела, согласно заявлениям СКР, стало распространение среди посетителей библиотеки издания Дмитрия Корчинского, которое было признано судом экстремистским материалом и запрещено к использованию.

30 октября Таганский суд Москвы санкционировал домашний арест Шариной.

В апреле 2016 года против Шариной открыли второе уголовное дело - по обвинению в растрате.

5 июня Мещанский суд Москвы приговорил Шарину к 4 годам лишения свободы условно по уголовному делу об экстремизме и растрате.

Инф. for-ua.com