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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В ЕС запустили сайт для борьбы с пропагандой Кремля
    Опубликовано: 2017-09-13 15:00:57

    Ресурс призван опровергать и анализировать распространенные Россией фейки, а также поясняет, как и с помощью чего РФ дезинформирует общество.

    В Европейском Союзе создали веб-сайт www.euvsdisinfo.eu для борьбы с пропагандой России.

    Ресурс разработан Европейской оперативной группой восточного комитета по стратегическим коммуникациям. Эта команда была создана в 2015 году, после того, как главы государств ЕС приняли решение о необходимости бороться с пропагандой Кремля.

    На сайте EU VS Disinfo разработчики создали несколько разделов, которые, в частности, содержат заметки по опровержению и анализу распространенных фейков. Кроме того, авторы детально описывают работу существующих пропагандистских ресурсов, таких как "Russia Today" и "Sputnik".

    На данный момент информация на сайте доступна на трех языках - английском, русском и немецком.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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