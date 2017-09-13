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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Всех детей на весы
    Опубликовано: 2017-09-13 09:44:36

    Все дети, вне зависимости от их комплекции, должны ежегодно проходить проверку индекса массы тела.
    Это является одной из целого ряда мер, рекомендованных Американской Ассоциацией Педиатров по борьбе с ожирением, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    Встревоженные возросшим количеством случаев ожирения и связанных с ним заболеваниями, специалисты Американской Ассоциации Педиатров разработали государственную программу по диагностике и профилактике проблемы ожирения у детей.


    Доктор Марк Якобсон (Dr. Marc Jacobson), педиатр Детской Клиники Нью Йорка и один из авторов программы в своем интервью заявил, что проблема лишнего веса у детей не является проблемой только педиатрии, по его мнению это проблема носит социальный характер. «Затраты на лечение болезней, связанных с ожирением, могут превысить затраты на лечение болезней, вызванных курением. И нам ничего не остается, как принять решительные действия».
    Недавние исследования показали, что более 15% американских детей в возрасте от 6 до 19 лет имеют или существенно повышенную массу тела или страдают ожирением. При этом их количество увеличилось вдвое по сравнению с двумя десятилетиями ранее. Также, значительно возросла частота заболеваний, связанных с проблемой ожирения, включая диабет.


    Несмотря на то, что измерение массы тела и роста рутинно проводились педиатрами всегда, новая программа предлагает изучение, так называемого, Индекса Массы Тела (ИМТ), который является отношением массы тела и роста. Этот показатель значительно точнее отражает степень проблемы лишнего веса, даже на ранних стадиях.
    В качестве мероприятий по профилактике программой предусматривается проведение активной информационно – разъяснительной работы. По мнению специалистов в профилактике ожирения приоритетными задачами являются:
    — изменение культуры питания, в частности ограничения «фаст-фуда» и сокращения продаж сладких прохладительных напитков в школах
    —  повышения физической активности
    — увеличение продолжительности грудного вскармливания, что как выяснилось в определенной степени способно значительно снизить риск ожирения в будущем
    — врачам рекомендуется тщательно отслеживать возможность наследственной предрасположенности к ожирению
    Программа по диагностике и профилактике проблемы ожирения у детей была опубликована в Августовском номере журнала Педиатрия (Pediatrics) и, по мнению специалистов, является крайне важной и актуальной, и ориентирует врачей на более пристальное внимание к проблеме лишнего веса у детей.
    Доктор Ребекка Ангер (Dr. Rebecca Unger), педиатр из Чикаго утверждает: «Очень важно, чтобы предрасположенность к ожирению была диагностирована как можно раньше. Гораздо легче внести коррективы в питание и физическое воспитание ребенка, чем в дальнейшем лечить ожирение».

    medicus.ru

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