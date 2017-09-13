Всех детей на весы

Все дети, вне зависимости от их комплекции, должны ежегодно проходить проверку индекса массы тела.

Это является одной из целого ряда мер, рекомендованных Американской Ассоциацией Педиатров по борьбе с ожирением, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Встревоженные возросшим количеством случаев ожирения и связанных с ним заболеваниями, специалисты Американской Ассоциации Педиатров разработали государственную программу по диагностике и профилактике проблемы ожирения у детей.



Доктор Марк Якобсон (Dr. Marc Jacobson), педиатр Детской Клиники Нью Йорка и один из авторов программы в своем интервью заявил, что проблема лишнего веса у детей не является проблемой только педиатрии, по его мнению это проблема носит социальный характер. «Затраты на лечение болезней, связанных с ожирением, могут превысить затраты на лечение болезней, вызванных курением. И нам ничего не остается, как принять решительные действия».

Недавние исследования показали, что более 15% американских детей в возрасте от 6 до 19 лет имеют или существенно повышенную массу тела или страдают ожирением. При этом их количество увеличилось вдвое по сравнению с двумя десятилетиями ранее. Также, значительно возросла частота заболеваний, связанных с проблемой ожирения, включая диабет.



Несмотря на то, что измерение массы тела и роста рутинно проводились педиатрами всегда, новая программа предлагает изучение, так называемого, Индекса Массы Тела (ИМТ), который является отношением массы тела и роста. Этот показатель значительно точнее отражает степень проблемы лишнего веса, даже на ранних стадиях.

В качестве мероприятий по профилактике программой предусматривается проведение активной информационно – разъяснительной работы. По мнению специалистов в профилактике ожирения приоритетными задачами являются:

— изменение культуры питания, в частности ограничения «фаст-фуда» и сокращения продаж сладких прохладительных напитков в школах

— повышения физической активности

— увеличение продолжительности грудного вскармливания, что как выяснилось в определенной степени способно значительно снизить риск ожирения в будущем

— врачам рекомендуется тщательно отслеживать возможность наследственной предрасположенности к ожирению

Программа по диагностике и профилактике проблемы ожирения у детей была опубликована в Августовском номере журнала Педиатрия (Pediatrics) и, по мнению специалистов, является крайне важной и актуальной, и ориентирует врачей на более пристальное внимание к проблеме лишнего веса у детей.

Доктор Ребекка Ангер (Dr. Rebecca Unger), педиатр из Чикаго утверждает: «Очень важно, чтобы предрасположенность к ожирению была диагностирована как можно раньше. Гораздо легче внести коррективы в питание и физическое воспитание ребенка, чем в дальнейшем лечить ожирение».



medicus.ru