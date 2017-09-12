Лучшее сечение вводного кабеля для дома

Электропроводка — это не шутки. Выбирать кабели для монтажа электрической сети в доме нужно осторожно, учитывая предельную нагрузку. Ведь достаточно ошибиться, как возникнет перегрев и сам провод может возгореться. В лучшем случае просто произойдет короткое замыкание и подача электричества просто прекратиться.

Так что перед тем, как купить кабель, его нужно правильно выбрать. Наибольшую проблему вызывает именно вводный кабель, на который приходиться нагрузка совершенно всех бытовых приборов в доме. Так что он базово не может иметь маленькое сечение. Но не следует сразу брать самый большой — это не послужит гарантом безопасности, а приведет к лишней трате денег.

Одновременно с этим нельзя брать кабель «впритык». Например, иногда частники берут и подключают к розеткам кабель сечением в 1,5 мм2. А потом удивляются, почему новенький прибор, подключенный к ней, выходит из строя или вызывает короткое замыкание. В данном случае намного выгоднее использовать провод с сечением 2,5 мм2.

Но вернемся к вводному кабелю. Он принимает наибольшую нагрузку, поскольку питает все приборы, находящиеся в доме. Какое же сечение здесь выбрать и как его высчитать? Нужно посмотреть, сколько всего электроприборов находиться в доме (учитывать нужно и те, которые включаются иногда, например, электрический триммер для газона или напольные вентиляторы, активируемые только летом), и узнать общую суммарную мощность.

Тут пригодиться технический паспорт прибора, так что стоит их поискать. Если они утеряны тоже не страшно — в интернете можно найти точную информацию. Или же воспользоваться общей таблицей приблизительной мощности (но она будет касаться либо самых современных приборов, либо будет учитывать самые мощные, не принимая в расчет, что у вас могут стоять экономные варианты).

Собрав суммарную мощность (а также прибавив к ней мощность тех приборов, которые вы планируете докупить в ближайшем будущем), умножьте ее на 0,75. В результате получиться точная цифра сечения вводного кабеля.