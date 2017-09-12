  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Лучшее сечение вводного кабеля для дома
    Опубликовано: 2017-09-12 17:45:56

    Электропроводка — это не шутки. Выбирать кабели для монтажа электрической сети в доме нужно осторожно, учитывая предельную нагрузку. Ведь достаточно ошибиться, как возникнет перегрев и сам провод может возгореться. В лучшем случае просто произойдет короткое замыкание и подача электричества просто прекратиться.

    Так что перед тем, как купить кабель, его нужно правильно выбрать. Наибольшую проблему вызывает именно вводный кабель, на который приходиться нагрузка совершенно всех бытовых приборов в доме. Так что он базово не может иметь маленькое сечение. Но не следует сразу брать самый большой — это не послужит гарантом безопасности, а приведет к лишней трате денег.

    Одновременно с этим нельзя брать кабель «впритык». Например, иногда частники берут и подключают к розеткам кабель сечением в 1,5 мм2. А потом удивляются, почему новенький прибор, подключенный к ней, выходит из строя или вызывает короткое замыкание. В данном случае намного выгоднее использовать провод с сечением 2,5 мм2.

    Но вернемся к вводному кабелю. Он принимает наибольшую нагрузку, поскольку питает все приборы, находящиеся в доме. Какое же сечение здесь выбрать и как его высчитать? Нужно посмотреть, сколько всего электроприборов находиться в доме (учитывать нужно и те, которые включаются иногда, например, электрический триммер для газона или напольные вентиляторы, активируемые только летом), и узнать общую суммарную мощность.

    Тут пригодиться технический паспорт прибора, так что стоит их поискать. Если они утеряны тоже не страшно — в интернете можно найти точную информацию. Или же воспользоваться общей таблицей приблизительной мощности (но она будет касаться либо самых современных приборов, либо будет учитывать самые мощные, не принимая в расчет, что у вас могут стоять экономные варианты).

    Собрав суммарную мощность (а также прибавив к ней мощность тех приборов, которые вы планируете докупить в ближайшем будущем), умножьте ее на 0,75. В результате получиться точная цифра сечения вводного кабеля.

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.