Страх водить машину: можно ли от него избавиться?

Страх перед вождением автомобиля является частой проблемой для женщин, которые впервые садятся за руль в довольно взрослом возрасте. Среди украинок нередка ситуация, когда научиться водить машину нужно в 28-30 лет, а иногда и в более старшем возрасте. Среди факторов, которые усиливают страх, психологи называют не только возраст, но и предыдущий неудачный опыт обучения вождению, пережитую автомобильную аварию (пусть даже в качестве пассажира), отсутствие поддержки и помощи со стороны того, кто обучает вождению.

Многие украинские женщины удивляются, почему немки, француженки и другие европейки проще и быстрее осваивают вождение, чем наши соотечественницы. Ответ прост: в западных странах уже несколько десятилетий обучаться вождению начинают еще в детстве, так как в каждой семье есть автомобиль. Водительское удостоверение обычно получают сразу по достижении совершеннолетия. Однако шутки об особенностях женского вождения распространены и в тех странах, где за рулем не меньше женщин, чем мужчин.

Лучшие помощники в борьбе со страхом управления автомобилем - хороший инструктор по вождению и опыт самостоятельной езды, нарабатываемый постепенно. Почему важен инструктор? Потому что если тот, кто учит вас водить машину, будет ежесекундно говорить о ваших ошибках и безосновательно ругать за любое действие на дороге, вы вряд ли сможете преодолеть страх. Профессиональный инструктор по вождению, задача которого - действительно научить, наоборот, умеет поддержать, разрядить обстановку в трудной дорожной ситуации, подталкивает к принятию собственных решений на дороге.

Кроме того, если кажется, что страх вождения преодолеть невозможно, поговорите с подругами, которые водят автомобиль: скорее всего, большинство расскажет про море слез, пролитых из-за страха, пережитого в начале водительской карьеры.

По материалам сайта инструкторов вождения StartDrive.

