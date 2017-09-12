Huawei Nova 2 - новинка на рынке смартфонов

Huawei Nova 2 – новинка на рынке, которая является бюджетным вариантом от своего производителя. Новая линейка смартфонов получила двойную основную камеру, а также фронтальную камеру с разрешением в 20 Мп, что даст возможность делать крутые фотографии. Является ли только отличная фото способность главным преимуществом данного гаджета? Рассмотрим в обзоре huawei nova 2 blue.

Дизайн устройства

Внешний вид Huawei nova 2 красивый и стильный. Корпус телефона металлический. На задней крышке находится дактилоскоп. Экран слегка изогнутый, с плавно перетекающими на заднюю панель корпуса гранями, благодаря чему нет острых углов. На задней поверхности нет никаких деталей кроме двух камер и сканера отпечатков пальцев. Для зарядки используется USB Type-C, разъем размещен на нижнем торце по центру. С правой стороны есть динамик, слева – аудио разъем. На главном экране под дисплеем есть только логотип фирмы производителя. Вверху над дисплеем находится фронтальная камера и динамик.

Что касается эргономичных показателей, стоит отметить, что смартфон компактный, имеет маленький вес. Небольшая диагональ, нет рамок по бокам экрана, а толщина - 6,9 мм.

Боковые стороны и задняя панель хоть и смотрятся слитно как одна деталь, тем не мене имеют разную фактуру. Задняя крышка - матовая, торцы – глянцевые. Смартфон удобно размещается в руке, не выскальзывает, отпечатки остаются, но они не сильно заметны.

Смартфон оснащен экраном 5 дюймов. Благодаря разрешению 1920х1080 пикселей отображается превосходная яркость дисплея. Нет бликов, хорошие углы обзора, поэтому спокойно можно работать при попадании яркого света.

Интерфейс смартфона

Huawei nova 2 функционирует на операционной системе Android 7 Nougat с фирменной оболочкой EMUI 5.1. Меню приложений отсутствует, есть только рабочий стол с ярлычками программ. Возможность установить меню есть в настройках телефона. Есть функция Ultra Memory – система, запоминающая приложения, которые чаще всего используются. Главные ее плюс в том, что она самостоятельно подгружает в оперативку необходимые данные. Сам же по себе интерфейс быстрый. Даже если открыто сразу несколько программ, смартфон не зависает. Доступна автоматическая смена обоев на экране блокировки, а также сортировка фотографий по местам, где они были сделаны.

Телефон в эксплуатации

В устройстве функционирует 8-ми ядерный процессор Kirin 659. Объем внутренней памяти оставляет 64 Гб, к тому же к ней можно добавить еще одну microSD. Оперативной памяти у устройства 4 Гб, чего вполне хватит. При длительном использовании и играх может нагреваться.

Использование в автономном режиме

Емкость аккумулятора составляет 2950 мАч. В режимах просмотра видео при максимальной яркости телефон продержится приблизительно 6 часов, играя – около 4.

Huawei nova 2 – симпатичный смартфон, имеющий компактные габариты и небольшую цену. Выполнен в красивом корпусе, имеет отличный дисплей и мощные камеры. Не стоит ждать от него флагманской производительности, в остальном же устройство удобное и приятное в использовании. Радует качество изготовления и многофункциональная прошивка.

