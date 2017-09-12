Украинские АЭС за сутки произвели 191,01 млн кВт-ч электроэнергии Опубликовано: За прошедшие сутки, 11 сентября, станциями выработано 191,01 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Энергоатома".

Сегодня, 12 сентября, на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке №1 Запорожской АЭС двадцать четвёртые сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №3 Запорожской АЭС двести девятые сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №4 Запорожской АЭС тридцать девятые сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №1 Южно-Украинской шестьдесят девятые сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС семнадцатые сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 2570 МВт, РАЭС - 2750 МВт, ЮУАЭС - 1 975 МВт, ХАЭС - 650 МВт.

За прошедшие сутки, 11 сентября, станциями выработано 191,01 млн кВт-ч электроэнергии.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Как сообщал УНН, 10 сентября украинскими атомными электростанциями произведено 191 210 000 кВт-ч электроэнергии. Ольга Березюк Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

