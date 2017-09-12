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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Гройсман поручил министрам встретиться с послами стран ЕС и объяснить закон «Об образовании»
    Опубликовано: 2017-09-12 17:00:03

    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал поручение министру иностранных дел и министру образования провести встречу с послами стран Евросоюза и объяснить детали закона "Об образовании". Об этом он сообщил во время ознакомления с отчетом по выполнению капитального ремонта участка дороги Н-01 Киев-Знаменка, передает корреспондент УНН.
    "Вчера я дал поручение министру иностранных дел, министру образования, обратился с просьбой, чтобы во встрече принял участие и.о. комитета по вопросам образования Верховной Рады, чтобы они вместе собрались и провели встречу с послами стран Евросоюза и полностью объяснили детали закона (об образовании - ред.)", - сообщил Гройсман.
    Он отметил, что закон об образовании дает возможность обеспечить нормальный доступ к языкам национальных меньшинств и предоставляет новые возможности для развития украинского языка.
    Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вызвал в министерство посла Украины в Венгрии Любовь Непоп, чтобы сообщить лично послу, что в Венгрии считают принятый парламентом закон "Об образовании" "стыдом и позором".

    Настя Рокицкая

    Источник: УНН

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