Гройсман поручил министрам встретиться с послами стран ЕС и объяснить закон «Об образовании» Опубликовано: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал поручение министру иностранных дел и министру образования провести встречу с послами стран Евросоюза и объяснить детали закона "Об образовании". Об этом он сообщил во время ознакомления с отчетом по выполнению капитального ремонта участка дороги Н-01 Киев-Знаменка, передает корреспондент УНН.

"Вчера я дал поручение министру иностранных дел, министру образования, обратился с просьбой, чтобы во встрече принял участие и.о. комитета по вопросам образования Верховной Рады, чтобы они вместе собрались и провели встречу с послами стран Евросоюза и полностью объяснили детали закона (об образовании - ред.)", - сообщил Гройсман.

Он отметил, что закон об образовании дает возможность обеспечить нормальный доступ к языкам национальных меньшинств и предоставляет новые возможности для развития украинского языка.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вызвал в министерство посла Украины в Венгрии Любовь Непоп, чтобы сообщить лично послу, что в Венгрии считают принятый парламентом закон "Об образовании" "стыдом и позором". Настя Рокицкая Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

