ГТС Украины заменит остановленный на ремонт Северный поток

Нафтогаз готов выполнить заявки Газпрома в полном объеме, хотя такие значительные колебания объемов транзита не предусмотрены условиями контракта.

11 сентября российский Газпром направил увеличенную до 315 млн кубометров заявку на транспортировку газа в Европу. Об этом сообщает пресс-служба НАК Нафтогаз Украины.

За последние семь дней суточная заявка на транзит российского газа по территории Украины выросла на 47 млн кубометров. Нафтогаз готов обеспечить выполнение увеличенных заявок в полном объеме, хотя такие значительные колебания объемов транзита не предусмотрены условиями контракта между Нафтогазом и Газпромом, уточнили в компании.

При этом, по данным Укртрансгаза, на пункте соединения газотранспортных систем Суджа, крупнейшем по объемам поступления газа из РФ, сегодня давление составляет 57 атм, что на 3 атм ниже уровня, предусмотренного транзитным договором с Газпромом.

По данным Нафтогаза, максимальная пропускная способность украинской ГТС в направлении Европы составляет более 400 млн кубометров в сутки.

"Увеличение заявки Газпрома связано с остановкой на плановый ремонт газопровода Северный поток. Если в прошлом году Северный поток останавливался на профилактические работы на 8 дней, то в этом - на 11. В отличие от Северного потока, профилактические работы на украинской ГТС проводятся в рабочем режиме и не требуют прекращения транзита. Поэтому украинский маршрут остается наиболее мощным и востребованным маршрутом для транспортировки газа в европейском направлении", - сказано в сообщении.

По данным компании, за январь-август текущего года через ГТС Украины для европейских потребителей поступило 61,9 млрд кубометров природного газа, что на 23,4% больше, чем в прошлом году и на 45,6% больше, чем в 2015 году.

Напомним, газопровод Северный поток остановился на ежегодное плановое обслуживание.

Северный поток (Nord Stream) - магистральный газопровод в обход Украины. Он проходит по дну Балтийского моря. Газопровод - самый длинный подводный маршрут экспорта газа в мире, его протяженность - 1224 км. Владелец и оператор - компания Nord Stream AG. В проекте участвуют Россия, Германия, Нидерланды и Франция. Против его реализации выступали Украина и страны Балтии.

Прокладка трубопровода начата в апреле 2010 года. В ноябре 2011 года начались поставки газа по первой нитке газопровода. В октябре 2012 года начались поставки газа по двум ниткам газопровода в коммерческом режиме.

По данным Nord Stream, в 2016 году Северный поток, пропускная способность которого составляет 55 млрд кубометров, был загружен в среднем на 80%. Потребителям в Евросоюзе было поставлено 43,8 млрд кубов газа.

ЛIГАБiзнесIнформ