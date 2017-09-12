Плохие мысли могут негативно сказаться на иммунитете

Если часто думать о плохом, то у человека может повыситься склонность к заболеваниям. К такому выводу пришли ученые университета в Висконсине (США).



По их мнению, «негативная» активность мозга напрямую связана с ослаблением иммунитета. Причем те, у кого степень такой активности максимальна, хуже остальных поддаются, к примеру, действию вакцины против гриппа.

Доктор Ричард Дэвидсон, возглавлявший группу ученых, обследовал 52 человек в возрасте от 57 до 60 лет. Каждого из них попросили вспомнить одно событие, которое доставило им наибольшую радость, и одно — расстроившее, испугавшее или разозлившее их. В это время ученые замеряли активность тех частей мозга, которые отвечают за позитивные и негативные эмоции. Затем каждому испытуемому вводили вакцину от гриппа.



В течение полугода после этого велось наблюдение за тем, как на этих людей действует вакцина, путем замера количества антител, которые она вырабатывает. Выяснилось, что на тех, у кого наиболее активно работала часть мозга, отвечающая за негативные эмоции, вакцина оказывала наименьшее влияние. Для тех же, у кого более интенсивно работала «позитивная» часть мозга, верным оказалось обратное. Об этом сообщает BBC.

medicus.ru