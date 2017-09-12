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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Плохие мысли могут негативно сказаться на иммунитете
    Опубликовано: 2017-09-12 17:04:05

    Если часто думать о плохом, то у человека может повыситься склонность к заболеваниям. К такому выводу пришли ученые университета в Висконсине (США).


    По их мнению, «негативная» активность мозга напрямую связана с ослаблением иммунитета. Причем те, у кого степень такой активности максимальна, хуже остальных поддаются, к примеру, действию вакцины против гриппа.
    Доктор Ричард Дэвидсон, возглавлявший группу ученых, обследовал 52 человек в возрасте от 57 до 60 лет. Каждого из них попросили вспомнить одно событие, которое доставило им наибольшую радость, и одно — расстроившее, испугавшее или разозлившее их. В это время ученые замеряли активность тех частей мозга, которые отвечают за позитивные и негативные эмоции. Затем каждому испытуемому вводили вакцину от гриппа.


    В течение полугода после этого велось наблюдение за тем, как на этих людей действует вакцина, путем замера количества антител, которые она вырабатывает. Выяснилось, что на тех, у кого наиболее активно работала часть мозга, отвечающая за негативные эмоции, вакцина оказывала наименьшее влияние. Для тех же, у кого более интенсивно работала «позитивная» часть мозга, верным оказалось обратное. Об этом сообщает BBC.

    medicus.ru

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