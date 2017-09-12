В Укрэнерго заявляют о готовности к зиме

Глава госкомпании заявил, что проблем с прохождением осенне-зимнего периода не будет при условии выполнения графиков накопления угля.

Энергосистема государственной компании Укрэнерго технически готова для прохождения осенне-зимнего периода 2017-2018 годов. Об этом сообщил в Facebook глава компании Всеволод Ковальчук.

"Все мероприятия выполнены в полной мере. Ремонтная кампания завершена не на всех тепловых блоках, но они идут по графику. Никаких проблем с технической точки зрения в энергосистеме по оборудованию, как в магистральных сетях, так и по генерации, - не ожидается", - сообщил Ковальчук.

Он подчеркнул, что проблем с прохождением осенне-зимнего периода не ожидается при условии выполнения графиков накопления на складах ТЭС угля антрацитовой группы.

По данным Минэнерго, по состоянию на 10 сентября на складах ТЭС было накоплено порядка 1,5 млн тонн угля при необходимой норме в 2,6 млн тонн.

Как заявлял вице-премьер-министр Владимир Кистион, Украине необходимо накопить к середине октября 1,8 млн тонн антрацита и около 2,2 млн тонн угля газовых марок.

Ранее сообщалось, что ДТЭК в августе завез из России 105 тыс. тонн антрацита для ТЭС.

В конце июля Центрэнерго заключила с XСoal контракт на поставку 700 тыс. т дефицитного угля антрацитовой группы. Его прибытие в Украину ожидается к концу года.

Минэнерго сообщило, что разработало график перевода энергоблоков на газовую группу угля. По мнению министра Игоря Насалика, это позволит к концу 2019 году отказаться от использования антрацита.

ЛIГАБiзнесIнформ