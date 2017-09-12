Курение и противозачаточные таблетки

У не курящих женщин, принимающих гормональные противозачаточные средства, меньше шансов заболеть раком, чем у тех, которые курят.

Исследователи из США в течение нескольких лет наблюдали за 17000 женщинами, в возрасте от 25−40 лет, которые пользовались какими-либо гормональными средствами контрацепции. Из них к 2000 году 900 курящих женщин скончались, от рака или заболевания сердца.

Курение и противозачаточные таблетки, не в коем случае не должны быть совместимы. Те, женщины, которые выкуривают в день до 15 сигарет, так называемые, тяжелые курильщики, и пользуются контрацептивными средствами, больше других подвержены многим заболеваниям и этим, делают свою жизнь на несколько лет короче. Курящим женщинам, больше всего подходят внутриматочные контрацептивные средства и то этот метод, врачи рекомендуют, уже рожавшим женщинам. Если возраст женщины выше 40 лет, то резко повышается возможность сердечных приступов. В таком возрасте более показаны препараты, содержащие только эстроген, так называемые мини-пили