В августе больше всего нефтепродуктов Украина импортировала из Беларуси

Объем импорта нефти и нефтепродуктов из Беларуси в Украину в августе 2017 года составил 172,05 млн долларов США. Об этом свидетельствуют данные ГФС Украины.

В то же время в августе 2017 года объем импорта нефти и нефтепродуктов из РФ составил 126 млн долларов, из Литвы — 40,7 млн долларов.

В общем, за 8 месяцев этого года Украина импортировала нефти и нефтепродуктов на более 2,4 млрд долл США.

При этом в январе-августе этого года Украина поставила на экспорт нефти и нефтепродуктов на 99 млн долл США.

Напомним, эксперты прогнозируют, что дефицит сжиженного газа в Украине будет преодолен до конца сентября.

Инф. finance.ua