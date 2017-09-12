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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В августе больше всего нефтепродуктов Украина импортировала из Беларуси
    Опубликовано: 2017-09-12 09:00:36

    Объем импорта нефти и нефтепродуктов из Беларуси в Украину в августе 2017 года составил 172,05 млн долларов США. Об этом свидетельствуют данные ГФС Украины.

    В то же время в августе 2017 года объем импорта нефти и нефтепродуктов из РФ составил 126 млн долларов, из Литвы — 40,7 млн долларов.

    В общем, за 8 месяцев этого года Украина импортировала нефти и нефтепродуктов на более 2,4 млрд долл США.

    При этом в январе-августе этого года Украина поставила на экспорт нефти и нефтепродуктов на 99 млн долл США.

    Напомним, эксперты прогнозируют, что дефицит сжиженного газа в Украине будет преодолен до конца сентября.

    Инф. finance.ua

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