Опасен ли для здоровья пирсинг

Человеку всегда было свойственно желание украшать себя. Серьги, кольца, цепи и бусины часто играли и роль знаков отличия.

Например, «кольцо королей» — украшение, которое носили в пупке привилегированные особы в Древнем Египте. Это, кстати, одно из первых упоминаний о пирсинге. Именно так называется способ украшения тела, когда в коже или хрящах делаются отверстия, в которые вдеваются кольца, палочки, бусины и другие предметы украшения.

Прежде чем пирсинг стал делом обычным — как серьги в ушах практически каждой женщины — он прошел долгий путь. Достаточно вспомнить пиратов, которые в эпоху Великих географических открытий вдевали серьгу в ухо после пересечения экватора. Или солдат Цезаря, которые прокалывали соски, чтобы прикреплять к ним свои туники.

В 70-е годы прошлого века пирсинг стал популярен в западных странах. Все больше музыкантов, моделей, художников становились приверженцами этого направления в боди-арте.

Сегодня пирсинг уже ни у кого не вызывает удивления. Украшения поражают разнообразием. Подвески, подковы, кольца, палочки из золота, серебра, титана, платины, различных сплавов… Всего не перечислишь. Можно украсить уши, губы, брови, проколоть нос, пупок, соски. Существует и особое направление — интимный пирсинг.

Пирсинг, как и любое другое воздействие на тело, связан с некоторым риском. Поэтому если вы решились на эту процедуру, важно запомнить несколько правил.

Во-первых, пирсинг — это не косметическая процедура, а операция. И подход к ней должен быть соответствующим. Выбирайте только известный, проверенный салон или студию. Сертификаты на оборудование и материалы, как и медицинская лицензия , — обязательны. Знайте, что профессионал, прежде чем приступить к процедуре, предварительно справится о состоянии вашего здоровья, расскажет о противопоказаниях и возможных осложнениях. Если вас встретили по-другому, имеет смысл поискать другой салон.

Во-вторых, перчатки, инструменты и другие материалы должны быть одноразовыми. А неодноразовые обязательно должны стерилизоваться. Пирсинг лучше делать вручную, потому что специальный пистолет обычно в автоклаве не стерилизуют.

Правильно сделанный прокол не задевает артерии и нервные окончания. При соблюдении правил стерильности кровь почти не выступает. В появившееся отверстие вдевается специальное кольцо или лечебный штифт из хирургической стали. Они остаются в ране до заживления, а уже после этого заменяются на украшение.

Вы должны быть готовы к возможным побочным явлениям.

Нагноение ранки — самая распространенная проблема, с которой сталкиваются те, кто решился на пирсинг. Поэтому украшения нужно подбирать из гипоаллергенных материалов. Сплавы кобальта и никель могут привести к аллергической реакции. Нельзя сразу после прокола вставлять серебро.

При прокалывании языка первые две недели вы будете испытывать некоторые затруднения с приемом пищи и дикцией. Потребуется какое-то время, чтобы привыкнуть к вставленной в язык драгоценности.

Если проколот пупок, а вы планируете родить малыша, на время беременности украшение лучше снять. После родов прокол нужно будет сделать повторно. При пирсинге пупка также очень важна толщина украшения. Если она выбрана неверно, ранка будет затягиваться очень долго.

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