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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ученые придумали, как сделать человека в 100 раз сильнее
    Опубликовано: 2017-09-11 19:04:35

    В Японии создан материал для искусственной мышцы, которая по словам разработчиков из компании «Имэкс» в городе Икэда, сильнее человеческой примерно в 100 раз. Синтетические волокна, уверяют ученые, отличаются легкостью, и самое главное, повышенной эластичностью.


    Сырьем для мышечного протезирования избран обладающий особой прочностью органический полупроводник полипирол, который бесшумно сокращается под действием электрического тока. Однако до последнего времени его использование было затруднено тем, что степень эластичности все же была недостаточна, чтобы заменить полноценную мышцу. Коэффициент сжатия составлял всего 3%.


    Сообщается, что разработанная японской компанией уникальная технология электролиза и полимеризации позволила повысить эластичность в 5 раз. Специалисты утверждают, что это делает возможным применять новый материал для создания отдельных компонентов роботов или вспомогательных искусственных мышц у пожилых людей, чьи ткани ослабели от возраста

    medicus.ru

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