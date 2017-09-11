Протеиновые батончики

Протеиновый батончик – специально разработанный сладкий батончик для атлетов и бодибилдеров, который обогащен большим количеством белка и углеводов. Целью протеиновых батончиков является плотный перекус и обеспечение организма энергетическим балансом. Кроме этого протеиновые батончики обогащают организм спортсмена питательными микро- и макроэлементами и участвуют в росте мышечных волокон. Таким образом, можно сделать вывод, что протеиновые батончики являются полезной сладостью даже во время самой жесткой диеты.

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В интернете на протеиновые батончики есть отзывы. Так что даже новичок сможет решить, нужно ли ему пробовать спортивные батончики. Протеиновые батончики можно разделить на несколько видов:

• Энергетические батончики – энергией выступают только углеводы. Такой батончик полезно принимать перед тренингом, чтобы обеспечить организм энергией и бодростью за счет богатого состава на углеводы.

• Протеиновые батончики – почти ничем не отличаются по вкусу от известных мировых шоколадных батончиков, единственное, с повышенным составом белка. Такие батончики содержат маленькое количество углеводом, поэтому их лучше принимать для поддержания формы мышц.

• Батончики мюсли – диетические батончики, в состав которых входит много минералов и витаминов. Такими батончиками можно удобно перекусить с минимальным количеством калорий.

При выборе протеиновых батончиков тщательно изучите состав продукта. Батончик не должен содержать большое количество жира и сахара. Выбирайте спортивные батончики без ароматизаторов и подсластителей, которые вредят организму. И помните, что в больших количествах даже протеиновые батончики могут принести вашему телу только лишний вес и жировые отложения, поэтому не преувеличивайте норму. Протеиновые батончики выступают как дополнением к основному питанию, так что не думайте, что с приемом такого батончика каждый день, ваш организм не будет нуждаться больше ни в каких питательных веществах.

