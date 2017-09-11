Спортивные батончики

Спортивный протеиновый батончик – это энергетический и удобный перекус, который обеспечит вас необходимым количеством протеина и углеводов, а также пополнит количество витаминов и минералов в организме. Протеиновые батончики – это удобное решение проблемы с недостающим временем на полноценное питания в течении дня. При этом протеиновые батончики восполнят вам недостаток полезных веществ, которые необходимы каждому спортсмену.

Протеиновые батончики купить вы можете на сайте интернет-магазина спортивных товаров «Fitness Shop», где найдете высококачественные спортивные батончики известных американских и европейских компаний. Доставит ваш товар в течении 1-2 дней экспресс доставка Новой Почты. Протеиновые батончики удобны в хранении и использовании, не занимают много вашего времени для приготовления, восполнят организм питательными компонентами, а при длительном употреблении они способны поучаствовать в наращивании массы мышц и восстановительных процессах.

Изучив про спортивные протеиновые батончики отзывы, можно сделать несколько выводов:

• Для обеспечения энергетическим потенциалом выбирайте батончики, которые в два раза больше содержат углеводов, а не белков. И наоборот, чтобы ускорить прирост мышечной массы, выбирайте батончики, состав которых богат на протеин.

• Покупайте спортивные батончики на основе сывороточного, соевого или казеинового протеина. Такие батончики более качественны и эффективны.

• Не останавливайте свой выбор на батончиках, в состав которых входит глюкоза, сахарный сироп, кукурузный сироп или другие подсластители.

• Изучите, из чего состоит батончик. Полезный и питательный спортивный батончик не должен содержать более 5 граммов жира на 200 калорий.

Кроме протеина, жиров, углеводов, витаминов и минералов, протеиновые батончики имеют в своем составе часто коллаген, л-карнитин, гуарану, креатин. Главное, нужно помнить, что спортивный протеиновый батончик не заменит вам никакого приема пищи. Атлет нуждается в 4-х разовом сбалансированном полноценном питании. А спортивный батончик лишь удобное дополнение к основному рациону питания и вспомогательный продукт в достижении поставленной спортивной цели.

