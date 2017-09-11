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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Спортивные батончики
    Опубликовано: 2017-09-11 14:41:01

    Спортивный протеиновый батончик – это энергетический и удобный перекус, который обеспечит вас необходимым количеством протеина и углеводов, а также пополнит количество витаминов и минералов в организме. Протеиновые батончики – это удобное решение проблемы с недостающим временем на полноценное питания в течении дня. При этом протеиновые батончики восполнят вам недостаток полезных веществ, которые необходимы каждому спортсмену.

    Протеиновые батончики купить вы можете на сайте интернет-магазина спортивных товаров «Fitness Shop», где найдете высококачественные спортивные батончики известных американских и европейских компаний. Доставит ваш товар в течении 1-2 дней экспресс доставка Новой Почты. Протеиновые батончики удобны в хранении и использовании, не занимают много вашего времени для приготовления, восполнят организм питательными компонентами, а при длительном употреблении они способны поучаствовать в наращивании массы мышц и восстановительных процессах.

    Изучив про спортивные протеиновые батончики отзывы, можно сделать несколько выводов:

    • Для обеспечения энергетическим потенциалом выбирайте батончики, которые в два раза больше содержат углеводов, а не белков. И наоборот, чтобы ускорить прирост мышечной массы, выбирайте батончики, состав которых богат на протеин.

    • Покупайте спортивные батончики на основе сывороточного, соевого или казеинового протеина. Такие батончики более качественны и эффективны.

    • Не останавливайте свой выбор на батончиках, в состав которых входит глюкоза, сахарный сироп, кукурузный сироп или другие подсластители.

    • Изучите, из чего состоит батончик. Полезный и питательный спортивный батончик не должен содержать более 5 граммов жира на 200 калорий.

    Кроме протеина, жиров, углеводов, витаминов и минералов, протеиновые батончики имеют в своем составе часто коллаген, л-карнитин, гуарану, креатин. Главное, нужно помнить, что спортивный протеиновый батончик не заменит вам никакого приема пищи. Атлет нуждается в 4-х разовом сбалансированном полноценном питании. А спортивный батончик лишь удобное дополнение к основному рациону питания и вспомогательный продукт в достижении поставленной спортивной цели.

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