Понад 1500 українців поінформували про нелегальні сміттєзвалища та їх місцезнаходження

З початку роботи інтерактивної Екомапи сміттєзвалищ (www.ecomapa.gov.ua), яку Мінприроди запустило у вересні 2016, надійшло понад 1500 тисяч повідомлень про виявлені місця скупчення відходів. Про це повідомив Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.

Він зазначив, що більшість повідомлень стосувалася стихійних сміттєзвалищ.

"Понад 1500 українців поінформували нас про нелегальні сміттєзвалища та їх місцезнаходження. Були випадки, коли громадяни повідомляли нас про легальні сміттєзвалища, про які нас вчасно не поінформувала місцева влада. Дуже важливо, що громада підтримала цей сервіс і стала на захист довкілля. Тільки за цей рік під нашим контролем органи місцевого самоврядування ліквідували близько 40% таких сміттєзвалищ", - зазначив міністр.

Найбільше сміттєзвалищ було ліквідовано органами місцевого самоврядування у Київській, Харківській, Миколаївській та Черкаській областях.

Найменше повідомлень про виявлені сміттєзвалища надійшло із Івано-Франківської, Рівненської та Чернівецької областей.

З моменту запуску інтерактивної мапи надійшло також 16 звернень про виявлені стихійні сміттєзвалища на території Донецької області і лише 3 звернення із Луганської області. На Донеччині ліквідовано 10 із 16 виявлених сміттєзвалищ і повістю ліквідовані сміттєзвалища, заявлені користувачами на Луганщині.

Водночас Остап Семерак, посилаючись на показники інтерактивної мапи за кілька останніх місяців, наголосив, що органи місцевого самоврядування поступово знижують темпи з ліквідації сміттєзвалищ.

«Можливо, це сезонне явище. Проте маю надію, що восени на місцях закипить робота із ліквідації сміттєзвалищ. Закликаю українців активніше користуватися нашим сервісом та скачувати мобільні додатки, за допомогою яких можна оперативно надсилати фото до Мінприроди, не зважаючи на те, чи ви постійно мешкаєте у цій області, чи просто подорожуєте. Кожне ваша звернення може зробити на один смітник менше в Україні. Разом ми набагато швидше очистимо нашу країну», - зазначив Міністр.

Нагадаємо, електронний сервіс «Ecomapa.gov.ua» включає інтерактивну мапу сміттєзвалищ України та мобільний додаток із функцією он-лайн сповіщення про виявлені сміттєзвалища. Додати інформацію про сміттєзвалище може будь-який громадянин України. Для цього достатньо зайти на сайт, зареєструватися і надіслати звернення. Також електронний сервіс включає мобільний додаток на базі кількох програмних систем, який дозволяє кожному громадянину України сфотографувати будь-яке сміттєзвалище та надіслати фото на веб-портал Мінприроди. Отримана інформація оперативно опрацьовується модератором та наноситься на карту. У свою чергу, Мінприроди надсилає отриману інформацію до органів місцевої влади зі вимогою їх ліквідувати. Кожен громадянин може бачити процес усунення порушень в оновлених статусах, передбачених додатками.