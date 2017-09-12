Что будет с ценами на бензин в сентябре - прогноз

Сегодня заправить автомобиль с баком на 48 л бензином «А-95» дешевле на 24,96 гривны, чем в июне. Настолько же подешевел и «А-92». Заправка бака дизтопливом подешевела на 42,7 гривен. Однако заправка автогазом подорожала. Что же будет с ценами на топливо в сентябре?

Подорожание доллара на одну гривню спровоцирует поднятие цен на бензин и дизтоплива на 60-70 копеек за литр, отмечает Геннадий Рябцев. Если подорожает нефть на 1%, то стоимость бензина вырастет на 10 копеек за литр. По прогнозам аналитиков, гривна в сентябре потеряет свои позиции, которые закрепила летом.

Цены на топливо зависят от двух факторов: цены на внешнем рынке, поскольку Украина импортозависимая, и курса гривни, говорит эксперт нефтерынка Леонид Косьянчук.

«Импорт имеет такую особенность: покупаем за валюту – продаем за гривни, затем опять покупаем валюту. Если гривня падает, то операторам может не хватить прибыли, чтобы закупить такое же количество топлива. Поэтому цены вырастают. На внешнем рынке колебания всегда есть. До вчера был подъем, вчера – опять баррель подешевел. Все эти колебания сглаживаются – рынок может и не отреагировать. А вот к курсу валют цены очень чувствительны», – комментирует эксперт.

До конца сентября цены на автогаз могут упасть до 11-12 гривен за литр, прогнозирует замдиректора НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев. Уже сейчас он дешевеет на 5-7% в неделю. Цены опустятся до прогнозируемого уровня, если до конца месяца гривня не обвалится, говорит он.

Противоположная ситуация на рынке бензина и дизтоплива. Аналитик прогнозирует, что дизтопливо подорожает примерно на 70 копеек, бензин – на 1,5 гривны. К этому приведет возможное падение национальной валюты и рост цен на мировом рынке. По словам Геннадия Рябцев, это может произойти, поскольку страна покупает 80% энергоресурсов. Поэтому курс валют будет определять стоимость топлива на конец сентября. Если гривна не будет падать – стоимость может остаться стабильной.

Инф. finance.ua