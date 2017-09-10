Лечение доброкачественного заболевания молочных желез Опубликовано: В настоящее время общепринятого алгоритма лечения фиброзно-кистозной мастопатии нет. Каждый случай требует индивидуального подхода врача, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Совершенно нецелесообразно проведение изолированной терапии мастопатии без коррекции основного нейроэндокринного заболевания.



К методам негормональной терапии относят коррекцию диеты, правильный подбор бюстгальтера, использование витаминов, мочегонных, нестероидных противовоспалительных, улучшающих кровообращение средств и др.







Характер питания и диета оказывают влияние на метаболизм стероидных гормонов. Установлено, что диета, содержащая значительное количество жира и мясных продуктов, приводит к снижению содержания в плазме крови андрогенов и повышению уровня эстрогенов, кроме того, повышается выработка канцерогенных веществ.







На основании указаний Комитета по диете, питанию и борьбе с раком Национальной академии наук США предлагаются следующие рекомендации:



снизить потребление и насыщенных, и ненасыщенных жиров;



включить в диету фрукты, овощи, продукты злаков, особенно плоды цитрусовых и богатые каротином овощи семейства капустных;



свести до минимума потребление консервированных, соленых и копченых продуктов.



Существует тесная взаимосвязь между употреблением метилксантинов (кофеин, теофилин, теобромин) и развитием ФКМ. Эти соединения способствуют развитию фиброзной ткани и образованию жидкости в кистах. Поэтому ограничение содержащих метилксантины продуктов (кофе, чай, шоколад, какао, кола) или полный отказ от них может существенно уменьшить боли и чувство напряжения в молочных железах.

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