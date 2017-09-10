Рак: что важно знать Опубликовано: Опухоль молочных желез возникает в любом возрасте, однако наиболее часто типичен возраст больных 45—65 лет. У мужчин встречается редко. Описаны единичные наблюдения рака у детей и подростков.



Существует множество гистологических классификаций рака молочной железы, на базе которых создана наиболее часто используемая Международная гистологическая классификация ВОЗ второго издания (1981). В настоящее время имеются некоторые дополнения к данной классификации, в основном за счет описания новых редких разновидностей рака.



Но все авторы по-прежнему выделяют две основные формы рака молочной железы: протоковый и дольковый, но в основу такого деления положен не гистогенетичеекий признак, а морфогенетичеекий, то есть подобие раковых структур таковым в нормальной железе. Тем более гистогенетичеекий принцип не оправдан, так как все исследователи согласны с тем, что рак возникает в пределах ТПДЕ и, следовательно, имеет один источник — клетки зоны перехода терминальных протоков в начальные отделы внутридолькового выводного протока. Кроме гистологической характеристики рака рекомендуется также определять степень злокачественности рака, что делают по сумме баллов, которые складываются из следующих параметров опухоли. Количество тубулярных или железистых структур: > 75% — 1 балл, 75—10% — 2 балла, 11 — 3 балла.







Сумма баллов определяет степень злокачественности: 3—5 баллов — I степень; 6-7 - II; 8-9 - III.



В литературе показано, что степени злокачественности имеют определенное прогностическое значение. Часто в опухоли молочной железы наблюдается сочетание различных гистологических форм рака, диагноз ставят по преобладающему компоненту. При равном их соотношении указывают на смешанный вариант рака health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

