Молекулярная генетика рака молочной железы Опубликовано: На сегодняшний день хорошо изучены высоко пенетрантные гены BRCA 1 и BRCA 2 (BReastCAncer), играющие определенную роль при возникновении наследственного РМЖ. Терминальные мутации генов Тр 53, PTEN (PhosphatesTENsin) и ATM являются этиологичными в отношении специфической индивидуальной и семейной предрасположенности — синдромам Ли-Фраумени, Каудена и атаксии-телангиэктазии.







Существуют другие гены и полиморфизмы, имеющие отношение к наследственному предрасположению возникновения РМЖ (СНЕК2, NBS1, CYP17, CYP19, NAT2), но их изменения связаны с меньшим риском развития РМЖ по сравнению с генами BRCA.



BRCA 1-ген был идентифицирован с помощью позиционного клонирования в 1994г. Miki Y. и соавт. на длинном плече 17-й хромосомы. BRCA 2-ген был картирован на 13q — хромосоме и выделен в 1995 г. Tavtigian S. и соавт. BRCA 1 и BRCA 2-гены являются супрессорными генами с аутосомно-доминантным типом наследования и высокой пенетрантностью в пределах одной семьи. В совместном исследовании Breast Cancer Linkage Consortium (BCLC, 2003), включившим данные большого количества семей, наследующих терминальные мутации генов BRCA 1 И BRCA 2, было показано, что оба этих гена несут высокий (80— 95 %) риск развития РМЖ у женщин в течение всей жизни, однако кривая пенетрантности для носителей мутаций гена BRCA 1 начинает возрастать в более раннем возрасте по сравнению с носителями мутаций гена BRCA 2.







Анализ данных продемонстрировал высокую вероятность возникновения рака желудка, толстой кишки, эндометрия, поджелудочной железы, меланомы, мочевого пузыря, опухолей головы и шеи при патологическом BRCA 1/2 — генотипе, что необходимо учитывать при медико-генетическом консультировании и наблюдении пациентов-носителей. Риск развития двухстороннего РМЖ составляет 64% для носителей мутаций гена BRCA 1 и 58 % — для носителей мутаций гена BRCA 2. Мутации генов BRCA 1/2 одновременно находят примерно в 80% семей с 4 и более случаями РМЖ, диагностированными после 60 лет.



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