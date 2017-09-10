Особенности строения рака молочных желез Опубликовано: В настоящее время широко применяются различные виды пред операционной терапии рака молочной железы (лучевая, химио- и гормонотерапия), которые вызывают резкое нарушение структуры опухоли. В ряде случаев не удается классифицировать рак в связи с выраженными дистрофическими и некротическими изменениями в опухоли. Дистрофия клеток приводит к появлению уродливых лечебных форм с кариопикнозом, кариолизисом. Выявляются обширные зоны некроза, участки грануляционной ткани либо очаги выраженного гиалиноза стромы, в которой видны единичные группы уродливых клеток рака. Иногда вокруг гибнущих клеток образуются гранулемы рассасывания инородных тел с гигантскими многоядерными элементами и ксантомными клетками.







В части случаев в зоне бывшего опухолевого узла не удается увидеть ни одной опухолевой клетки, остаются только очертания узла, замешенного либо грануляционной, либо гиалинизированной тканью. В таких случаях указывают на лечебный патоморфоз рака IV степени. Кроме указанной степени, выделяют также I, II, III степени лечебного патоморфоза. При I степени отмечаются минимальные изменения паренхимы рака в виде небольших фокусов некроза, дистрофии клеток и ядер, очаговой круглоклеточной инфильтрации. При II степени изменения подобного рода захватывают более половины площади среза рака. При иатоморфозе III степени выявляются только небольшие группы уродливых клеток рака, окруженных ксантомными и/или гигантскими многоядерными клетками рассасывания инородных тел, либо лежащими в грануляционной или гиалинизированной соединительной ткани. Судить о наличии патоморфоза патолог может только тогда, когда в направлении на гистологическое исследование указаны локализация узла в молочной железе и методы лечения.







Вторичное поражение молочных желез при других злокачественных процессах отмечаются в 0,5—6% случаев, наиболее часто при лейкозах, злокачественных лимфомах. После лимфом на втором месте стоит мела-нома экстрамаммарного происхождения, затем следует рабдомиосаркома, особенно у детей. Метастазы в молочную железу могут быть выявлены при раке легкого, яичников, почек, щитовидной железы, желудка, рака шейки матки. При гистологическом исследовании отмечается преимущественный рост раковых комплексов по лимфатическим и кровеносным сосудам молочной железы, отсутствие типичных черт, присущих первичному раку, а также отсутствие фокусов рака in situ.



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