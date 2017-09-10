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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Магнитное притяжение спасает детей
    Опубликовано: 2017-09-10 12:24:12

    Aргентинские медики предложили весьма необычную альтернативу хирургическому лечению атрезии пищевода. Это порок развития, при котором участок пищевода просто отсутствует. Пища не попадает в желудок, и без оперативного лечения дети погибают от голода.

    Предложенный метод заключается в следующем: два небольших, но мощных магнита имплантируют с двух сторон дефектного пищевода: один – через ротовую полость, другой – через микроразрез в желудке (через этот же разрез временно производится кормление). Притяжение магнитов приводит к постепенному сближению слепых концов пищевода, соприкосновению их и образованию соустья. При этом не требуется делать большой операции и удается избежать всех осложнений послеоперационного периода.

     Небольшое сужение пищевода, остающееся после устранения дефекта, можно расширить зондом. Новый метод лечения уже помог пятерым детишкам

    medicus.ru

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