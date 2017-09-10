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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Огнеупорное молоко: познавательные факты
    Опубликовано: 2017-09-10 12:04:59

    Исследование, проведенное общественной организацией Environmental Working Group, показало, что в молоке американских кормящих матерей содержатся вещества, возможно, обладающие сильным токсическим действием.

     Речь идет о бромсодержащих соединениях, использующихся для придания различным материалам огнеупорных свойств. В последнее время они используются все шире и входят в состав самых разных вещей: внутренней отделки автомобилей, офисной техники, фенов, пылесосов, мебели и др.

    В исследовании приняли участие всего 20 матерей, поэтому продемонстрировать вредное воздействие соединений на здоровье малышей ученым не удалось. Однако известно, что эти вещества, содержащиеся в организме животных даже в самых низких концентрациях, нарушают работу нервной системы, снижают внимание и память. В молоке американских мам уровень содержания этих соединений в 75 раз выше, чем у европейских женщин. Несмотря на эти данные, пока только в двух штатах, Калифорнии и Мэне, действует запрет на производство этих веществ

    medicus.ru

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