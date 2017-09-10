Слабый рассудок на сытый желудок

О том, что риск развития старческого слабоумия напрямую связан с лишним весом, медики говорили давно. Однако конкретных доказательств получить не удавалось, прежде всего из-за того, что пациенты, страдающие болезнью Альцгеймера, начинали стремительно худеть.

И только кропотливое многолетнее исследование, проведенное под руководством Деборы Густавсон из шведского Гетенбургского университета, позволило получить достаточный статистический материал. Оказалось, что каждая женщина, которая к 70 годам обзавелась лишними килограммами, гораздо ближе подошла к вероятности развития слабоумия. Причем каждые три килограмма сверх положенных увеличивают степень риска на 36 процентов (для среднего роста 163 сантиметра норма — 65,8 килограмма). Для мужчин аналогичную закономерность вывести не удалось. Прежде всего потому, что в возрасте свыше 70 тучных среди них было очень мало.



В ходе исследования в течение 18 лет отслеживалась судьба 392 шведов в возрасте 70 лет, контролировался индекс массы тела. У пожилых женщин, которые в течение 18 лет наблюдений не заболели болезнью Альцгеймера, индекс был равен 25. Индекс выше 30 уже являлся серьезным фактором риска.



Данное исследование хотя и предоставляет весьма важную информацию, но не дает ответа на многие вопросы. Например, может ли похудение предотвратить развитие болезни Альцгеймера? Имеет ли значение лишний вес в молодости? Почему лишний вес становится фактором риска в развитии старческого слабоумия? Все эти моменты еще требуют дальнейшего изучения. Хотя, как показывает практика, лишний вес в 70 лет обычно родом из молодости. И все те заповеди здорового образа жизни, которые разработаны для предупреждения сердечно-сосудистых проблем (не курить, регулярно заниматься физической культурой, питаться умеренно, но полноценно), для профилактики болезни Альцгеймера действенны

medicus.ru