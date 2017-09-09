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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Оглушающая музыка: что важно знать
    Опубликовано: 2017-09-09 15:24:19

    Врач, консультирующая музыкантов Венской народной оперы, обнаружила, что у 6% из них заметно снижен слух. Новость вызвала в Вене большой переполох: Народная опера – второй по значимости оперный театр австрийской столицы, традиционно поставляющий кадры для «большой» Венской оперы.

     «Уровень громкости выше 85 децибел вреден. А когда мы провели измерения, выяснилось, что на большинстве концертов ее уровень в оркестровой яме превышает 100 децибел», – говорит доктор Ульрика Праймль.

     Громкость звука некоторых инструментов, например ударных и духовых, иногда превышает даже 120 децибел. Поэтому медики рекомендуют музыкантам использовать специальные беруши, которые снижают громкость, не слишком искажая при этом характеристики звука.

    Беруши бывают разные. Музыканты, играющие на духовых и ударных инструментах, предпочитают те, что рассчитаны на 25 децибел. От шумных соседей вынуждены защищаться и скрипачи, однако и сама скрипка создает высокий уровень громкости. Поэтому трепетные скрипачи для левого уха (скрипку, как известно, держат на левом плече) используют беруши на 15 децибел, а для правого – на девять.

    medicus.ru

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