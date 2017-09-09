К сожалению, в наше время зрение человека сталкивается с множеством отрицательных факторов, которые отнюдь не способствуют его улучшению. Работа с компьютером, просмотр телевизора, обильное количество поглощаемой литературы и многое другое – все это на фоне неспортивного образа жизни, повседневной нервотрепки и вредных привычек. Как же при такой обстановке может сохраниться зрение?
Зрение конечно портится. А видеть хочется,
Ведь врач офтальмолог находится в одном месте, магазин, где продаются оправы и линзы – в другом. А мастер, который изготавливает очки – в третьем. А зрение продолжает портиться. Это неправильно.