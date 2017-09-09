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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Трое из ларца помогут при плохом зрении
    Опубликовано: 2017-09-09 15:04:26

    К сожалению, в наше время зрение человека сталкивается с множеством отрицательных факторов, которые отнюдь не способствуют его улучшению. Работа с компьютером, просмотр телевизора, обильное количество поглощаемой литературы и многое другое – все это на фоне неспортивного образа жизни, повседневной нервотрепки и вредных привычек. Как же при такой обстановке может сохраниться зрение?

    Зрение конечно портится. А видеть хочется, по-прежнему, четко и ясно. Приходится корригировать зрение. Если сказать проще – человек начинает пользоваться очками или контактнами линзами. Но их должен кто-то назначить, правильно подобрать и, наконец, изготовить и подправить, чтобы они правильно сидели. Зачастую, человек теряется в решении такой несложной проблемы, откладывает ее.

     Ведь врач офтальмолог находится в одном месте, магазин, где продаются оправы и линзы – в другом. А мастер, который изготавливает очки – в третьем. А зрение продолжает портиться. Это неправильно.

    medicus.ru

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