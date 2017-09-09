Медленный рост младенца может повлиять на его интеллектуальные способности и финансовые доходы в будущем

Исследования, проводимые учеными в Финляндии, привели к неожиданным результатам. Как выяснилось, существует определенная связь между ростом ребенка в первый год его жизни и величиной его заработка впоследствии.

Ученые заметили, что среди опрошенных мужчин (а таких было 4.630 человек) те, кто в первый год жизни активным ростом не отличился, выросши, стали зарабатывать меньше, чем быстрорастущие их сверстники. Опросы показали также, что и уровень образования, как правило, выше у тех, кто и сам выше.

Исследователи полагают, что медленный рост в период развития мозга у младенцев может повлиять на его интеллектуальные способности. Интересно, что женщин ученые не проверяли, так что неизвестно, есть ли такая же связь между ростом тела и доходов и у них, или это характерно только для представителей сильного пола

medicus.ru