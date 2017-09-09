Душевная боль вполне осязаема

Aмериканские психологи установили, что между физической и душевной болью гораздо больше общего, чем считалось раньше. Ученые изучали с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии реакцию мозга на физическую боль и на психологически неприятные ситуации.

В эксперименте приняли участие 13 человек. Ситуация, вызывающая психологический дискомфорт, заключалась в следующем: испытуемый играл в простую компьютерную игру, в которой требовалось перебрасывать мяч между тремя игроками. При этом человек думал, что играет с другими участниками эксперимента, тогда как на самом деле за двух других партнеров играл компьютер.

В определенный момент два «фальшивых» игрока начинали перебрасываться мячом между собою, как бы сговорившись против испытуемого. В этот момент в поясной извилине мозга «обижаемого» игрока регистрировалась характерная активность, напоминающая реакцию на висцеральную (т.е. исходящую от внутренних органов) боль. Похожая реакция, поясняют медики, могла бы возникнуть, если бы вас ударили в живот

medicus.ru