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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Душевная боль вполне осязаема
    Опубликовано: 2017-09-09 20:24:19

    Aмериканские психологи установили, что между физической и душевной болью гораздо больше общего, чем считалось раньше. Ученые изучали с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии реакцию мозга на физическую боль и на психологически неприятные ситуации.

    В эксперименте приняли участие 13 человек. Ситуация, вызывающая психологический дискомфорт, заключалась в следующем: испытуемый играл в простую компьютерную игру, в которой требовалось перебрасывать мяч между тремя игроками. При этом человек думал, что играет с другими участниками эксперимента, тогда как на самом деле за двух других партнеров играл компьютер.

    В определенный момент два «фальшивых» игрока начинали перебрасываться мячом между собою, как бы сговорившись против испытуемого. В этот момент в поясной извилине мозга «обижаемого» игрока регистрировалась характерная активность, напоминающая реакцию на висцеральную (т.е. исходящую от внутренних органов) боль. Похожая реакция, поясняют медики, могла бы возникнуть, если бы вас ударили в живот

    medicus.ru

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