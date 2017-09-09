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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Привлекательные и ухоженные женщины зарабатывают, как правило, больше и замуж выходят чаще и удачнее
    Опубликовано: 2017-09-09 11:24:20

    Пока в массе своей россиянки ведут себя довольно стандартно и из всего великолепия баночек, флакончиков и тюбиков прежде всего выискивают глазами помаду.

     Согласно исследованиям РОМИРа, опросившего 1100 жительниц крупных городов, 41,6% стараются не выходить из дома, не накрасив губы. 29% следят за тем, чтобы глаза при помощи туши, карандаша и теней смотрелись более выразительно. Еще 25% регулярно покрывают лицо пудрой, а вот о красоте ногтей заботятся только 22,4% респонденток.

    По сравнению с жительницами Западной Европы и США, россиянки начинают пользоваться косметикой довольно рано: более 70% опрошенных — в возрасте до 20 лет. Однако к средствам по уходу за лицом и телом привыкли еще не все. Только каждая пятая россиянка регулярно питает и увлажняет кожу, притом что большинство относятся к кремам как к некоему “спасательному кругу”.

     По данным социсследований, 72,4% россиянок старше 10 лет регулярно пользуются косметикой и готовы тратить на ее приобретение до 12% своих доходов. “Такие вложения обязательно принесут дивиденды, — рассуждают они, — ведь красота — страшная сила”. Действительно: привлекательные и ухоженные женщины более уверенны в себе. Им легче завязать отношения, устроиться на работу, заслужить благосклонность шефа. Статистика утверждает, что и зарабатывают они, как правило, больше, и замуж выходят чаще и удачнее. Конечно, сбрасывать со счетов природные данные нельзя. И все-таки: по меньшей мере половина успеха — это удачно подобранный макияж, регулярные посещения косметолога и тренировки в тренажерном зале. Мировая индустрия красоты сегодня ворочает 160 миллиардами долларов — факт, который очень расстраивает отдельных представителей сильного пола, считающих, что их обманывают за их же собственные деньги

    medicus.ru

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