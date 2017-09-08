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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Таблетки от малярии не эффективно защищают
    Опубликовано: 2017-09-08 22:24:19

    При поездках в жаркие страны, где распространена малярия, путешественникам рекомендуют профилактический прием противомалярийных средств.

    Оказывается, однако, что заболевание часто развивается, несмотря на прием профилактических препаратов. Врачи обследовали 300 израильтян и 2822 американца, заболевших малярией. Примерно в трети случаев малярия развивалась через два месяца после возвращения из «опасных» стран.

     Медики связывают это с тем, что в последнее время все большее распространение получают те разновидности возбудителя малярии, которые в течение длительного времени «пережидают» в печени и только после этого выходят в кровь, тогда как большинство препаратов действует исключительно на циркулирующего в крови возбудителя. Один из немногих препаратов, действующих на возбудителей в печени, – примахин. Но он более токсичен по сравнению с другими антималярийными препаратами.

    Кроме того, его нужно принимать каждый день, и путешественники нередко забывают это сделать. Сейчас разрабатывается новый препарат, тафенохин, также действующий на «скрывающихся» в печени возбудителей; его можно принимать только раз в месяц

    medicus.ru

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