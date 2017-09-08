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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Плохое поведение – от бедности
    Опубликовано: 2017-09-08 19:24:51

    Pост благосостояния семьи приводит к улучшению психического самочувствия детей. Специалисты из медицинской школы Университета Дьюка в Северной Каролине проанализировали динамику психических отклонений у 1420 детей 9–13 лет, проживающих в сельской местности. Состояние их психики оценивалось по результатам ежегодных профилактических осмотров детским психиатром.

    Большинство этих ребятишек были из индейских семей, имевших в начале эксперимента очень низкий достаток. Но за время восьмилетнего исследования неподалеку открылось казино, в котором получили работу (и соответственно стали больше зарабатывать) многие из родителей наблюдаемых детей. Это дало возможность сравнить число психических отклонений до и после улучшения финансового положения семей.

     Так, среди бедных детей отклонения психики отмечались в 22% случаев, а после улучшения благосостояния семьи – только в 15%. Интересно, что при этом рост благосостояния снижал частоту только некоторых психических нарушений – в основном поведенческих. А вот частота тревожных и депрессивных состояний от достатка никак не зависела

    medicus.ru

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