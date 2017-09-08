Результаты исследования, опубликованные в журнале Cell, помогают объяснить, почему животные, принимающие низкокалорийную пищу, живут дольше, а также открывают новые пути, помогающие воспроизвести этот эффект, используя не голод, а таблетку, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
«То, о что мы говорим, может быть заключено в одну таблетку, позволяющую предотвратить и даже излечить одновременно многие болезни», — отмечает Дэвид Синклер, патологоанатом Гарвардской медицинской школы, участвовавший в проведении этих исследований.
Синклер также помог найти компанию — Sirtris Pharmaceuticals, которая в настоящее время разрабатывает лекарства на основе данных, полученных в ходе исследования.
Главное — это группа ферментов, именуемых сиртуинами. Их контролируют гены SIRT1, SIRT2 и далее по порядку.
В прошлом году ученым удалось доказать, что стимулирование SIRT1 помогает продлить жизнь, например, клеткам дрожжей.
Синклер вместе с коллегами из Корнельского университета в Нью-Йорке и Национального института здравоохранения США определили действия еще двух сиртуинов — SIRT3 и SIRT4.
Они обнаружили, что энзимы, контролируемые этими генами, помогают сохранить митохондрию — крошечный орган внутри клеток, обеспечивающий их энергией.
Далее Синклер и его коллеги установили, что даже если остальная часть клетки разрушается, она по-прежнему может функционировать, если живы митохондрии.
Ученые выяснили, что голодание увеличивает уровень содержания в организме другого белка, именуемого NAD. А он, в свою очередь, активирует SIRT3 и SIRT4 в митохондриях клетки и помогает поддерживать молодость митохондрий.
«Теоретически мы можем ввести небольшую молекулу (таблетку), которая повысит в митохондриях уровень NAD, или непосредственно SIRT3 и SIRT4. Такие молекулы могут быть использованы против возникновения многих возрастных болезней», — считает ученый.
Компания Sirtris уже работает над разработкой нового лекарства. Она назвала экспериментальную таблетку SRT501. В настоящее время она проходит клинические испытания на пациентах, страдающих сахарным диабетом 2 типа.