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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ученые создали омолаживающую таблетку
    Опубликовано: 2017-09-08 18:44:49
    Американские ученые заявили о том, что нашли новые пути активизации внутренней системы организма, борющейся со старением. И в этом ему способна будет помочь одна единственная таблетка, «устраняющая» многие недуги.

    Результаты исследования, опубликованные в журнале Cell, помогают объяснить, почему животные, принимающие низкокалорийную пищу, живут дольше, а также открывают новые пути, помогающие воспроизвести этот эффект, используя не голод, а таблетку, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    «То, о что мы говорим, может быть заключено в одну таблетку, позволяющую предотвратить и даже излечить одновременно многие болезни», — отмечает Дэвид Синклер, патологоанатом Гарвардской медицинской школы, участвовавший в проведении этих исследований.

    Синклер также помог найти компанию — Sirtris Pharmaceuticals, которая в настоящее время разрабатывает лекарства на основе данных, полученных в ходе исследования.

    Главное — это группа ферментов, именуемых сиртуинами. Их контролируют гены SIRT1, SIRT2 и далее по порядку.

    В прошлом году ученым удалось доказать, что стимулирование SIRT1 помогает продлить жизнь, например, клеткам дрожжей.

    Синклер вместе с коллегами из Корнельского университета в Нью-Йорке и Национального института здравоохранения США определили действия еще двух сиртуинов — SIRT3 и SIRT4.

    Они обнаружили, что энзимы, контролируемые этими генами, помогают сохранить митохондрию — крошечный орган внутри клеток, обеспечивающий их энергией.

    Далее Синклер и его коллеги установили, что даже если остальная часть клетки разрушается, она по-прежнему может функционировать, если живы митохондрии.

    Ученые выяснили, что голодание увеличивает уровень содержания в организме другого белка, именуемого NAD. А он, в свою очередь, активирует SIRT3 и SIRT4 в митохондриях клетки и помогает поддерживать молодость митохондрий.

    «Теоретически мы можем ввести небольшую молекулу (таблетку), которая повысит в митохондриях уровень NAD, или непосредственно SIRT3 и SIRT4. Такие молекулы могут быть использованы против возникновения многих возрастных болезней», — считает ученый.

    Компания Sirtris уже работает над разработкой нового лекарства. Она назвала экспериментальную таблетку SRT501. В настоящее время она проходит клинические испытания на пациентах, страдающих сахарным диабетом 2 типа.

    sportzal.com

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