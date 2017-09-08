Что необходимо знать о раке печени?

Рак печени - это одно из опасных заболеваний нашего времени, которое плохо поддается лечению даже на начальных стадиях. Существует несколько причин, которые могут лежать в основе возникновения этого недуга. Основная - это цирроз печени. Нельзя сказать, что его наличие указывает на гарантированное и скорое возникновение онкологии. Но, как один из факторов развития рака его рассматривать можно. Что касается других причин, то это употребление алкоголя в большом количестве, жирной пищи, а также ряда лекарств.

Симптомы, указывающие на наличие заболевания

Развитие раковой опухоли в здоровой печени исключено. Соответственно, если даже и возникают первые признаки наличия онкологии, то многие их путают с симптомами уже имеющихся заболеваний и поэтому не обращают на них внимание. Как правило, недуг сообщает о себе:

общей слабостью. У человека пропадает желание что-либо делать. Появляется также сонливость и апатия;

снижением аппетита. Быстрая потеря веса должна насторожить;

тошнотой и рвотой. Их периодичность растет с каждым днем.

Через несколько месяцев после развития рака, человек начинает "чувствовать" больную печень. Реже появляются колющие боли в боку, а также возникает небольшой бугор над органом.

Как выявить онкологию

Любое лечение рака в Украине, в том числе и печени, начинается с диагностики. При наличии перечисленных выше симптомов, с визитом к врачу затягивать не следует. Он выполнит пальпацию органа, а после отправит на ультразвуковое исследование. Если после этого характер заболевания выявить не удается, то необходимо сдать кровь на анализ и мочу. Нынче специалисты прибегают и к применению магниторезонансной терапии, благодаря которой можно понять, что послужило причиной недуга. На основании анализов подбирается лечение.

Можно ли избавиться от рака печени?

Избавиться от недуга можно только на ранней стадии и лишь в том случае, если опухоль имеет небольшие размеры. Она локализуется во время проведения операции, о чем можно прочитать здесь: https://tomocenter.com.ua/lechenie/lokalizatsii-zlokachestvennykh-opukholey/rak-pecheni/, а после удаляется скальпелем. Если же опухоль разрослась и дала метастазы, то ни о какой локализации и речи быть не может. Незначительно улучшить состояние пациента могут помочь лишь инъекции в печеночную вену. Пациенту выписывается большое количество средств, поддерживающих иммунитет.

На последних стадиях развития онкологии возможно лишь паллиативное лечение, которое способно продлить жизнь человека на 1-3 года.