Стероиды и лабриканты стерилизуют мужчин

Многие известные вещества такие как стероидные гормоны и даже увлажнители (лабриканты) , применяемые для облегчения сексуального контакта могут негативно повлиять на качество спермы. Новейшие исследования показали, что мужчины накачивающие мускулатуру стероидными гормонами нарушают свою способность продуцировать нормальную сперму.

Данные этого исследования основаны на изучении группы мужчин страдающих бесплодием. По мнению Stanton Honig из университета Коннектикута (США) — «чем дольше мы применяем стероиды, тем более «стерильны» мы становимся. Honig и его коллега Justin Cohen из Йэльского университета обнаружили, что 11 из 15 пациентов со стерильностью, которые применяли стероиды наблюдаются гормональные нарушения характерные для бесплодия. Причем у 9 из 11 пациентов в сперме полностью отсутствовали сперматозоиды (некоторые из них употребляли стероиды несколько столетий тому назад). Таким образом, незаконное употребление стероидов в 20 летнем возрасте может привести к стерильностью на многие десятилетия.

Неожиданная ловушка

Даже у здоровых мужичин сперматогенез могут нарушать лабриканты такие как K-Y, Astroglide и FemGlide. Доктор Ashok Agarwal из клиники Кливленда (Огайо) выращивал сперму 13 мужчин в аналоге вагинального секрета смешанном с 10% лабрикантом в течение 30 минут. Оказалось, что только один из лабрикантов почти не влияет на качество спермы и оставляет подвижными до 64% сперматозоидов, а другие лабриканты оставляют подвижными только 2% сперматозоидов.

Удивительно, что вещества FemGlide and K-Y предназначенные способствовать сексу приводят и к повреждению ДНК сперматозоидов. Исследование представлено в Монреале (Канада) на конференции Американского общества репродуктивной медицины (The studies were presented at a meeting of the American Society for Reproductive Medicine in Montreal, Canada.

sportzal.com