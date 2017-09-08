Данные этого исследования основаны на изучении группы мужчин страдающих бесплодием. По мнению Stanton Honig из университета Коннектикута (США) — «чем дольше мы применяем стероиды, тем более «стерильны» мы становимся. Honig и его коллега Justin Cohen из Йэльского университета обнаружили, что 11 из 15 пациентов со стерильностью, которые применяли стероиды наблюдаются гормональные нарушения характерные для бесплодия. Причем у 9 из 11 пациентов в сперме полностью отсутствовали сперматозоиды (некоторые из них употребляли стероиды несколько столетий тому назад). Таким образом, незаконное употребление стероидов в 20 летнем возрасте может привести к стерильностью на многие десятилетия.
Неожиданная ловушка
Даже у здоровых мужичин сперматогенез могут нарушать лабриканты такие как K-Y, Astroglide и FemGlide. Доктор Ashok Agarwal из клиники Кливленда (Огайо) выращивал сперму 13 мужчин в аналоге вагинального секрета смешанном с 10% лабрикантом в течение 30 минут. Оказалось, что только один из лабрикантов почти не влияет на качество спермы и оставляет подвижными до 64% сперматозоидов, а другие лабриканты оставляют подвижными только 2% сперматозоидов.
Удивительно, что вещества FemGlide and K-Y предназначенные способствовать сексу приводят и к повреждению ДНК сперматозоидов. Исследование представлено в Монреале (Канада) на конференции Американского общества репродуктивной медицины (The studies were presented at a meeting of the American Society for Reproductive Medicine in Montreal, Canada.