  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Движения головой изменяют мысли
    Опубликовано: 2017-09-08 16:04:59

    Кивание головой усиливает уверенность в справедливости собственных мыслей (вне зависимости от того, позитивны они или негативны), а мотание головой в знак отрицания, напротив, ослабляет уверенность в справедливости своего мнения. Это подтверждают исследования, проведенные Ричардом Петти из университета Огайо.


    Ученые попросили 82 студента якобы проверить качество звука наушников, раз в секунду кивая (одна половина) или мотая (вторая половина группы). Все участники эксперимента слушали запись отрывка трансляции радио университета, в котором были музыка и комментарий ведущего относительно обязательного ношения студентами личных идентификационных карточек. После прослушивания участники эксперимента должны были оценить качество звука и высказать свое мнение об услышанной музыке и комментарии.


    Оказалось, что движения головой действительно повлияли на оценку комментария, но необычным образом. Кивание головой, как оказалось усиливало уверенность в собственных мыслях — будь то согласие или несогласие с высказанными в комментарии мнением и аргументацией, а мотание головой делало людей менее уверенными в своем мнении. Ученые отмечают, что столь простые движения могут повлиять на собственную уверенность в отношении вопросов жизненно важных и, как показал опрос участников эксперимента, совершенно неосознанно

    medicus.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.