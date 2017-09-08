Движения головой изменяют мысли

Кивание головой усиливает уверенность в справедливости собственных мыслей (вне зависимости от того, позитивны они или негативны), а мотание головой в знак отрицания, напротив, ослабляет уверенность в справедливости своего мнения. Это подтверждают исследования, проведенные Ричардом Петти из университета Огайо.



Ученые попросили 82 студента якобы проверить качество звука наушников, раз в секунду кивая (одна половина) или мотая (вторая половина группы). Все участники эксперимента слушали запись отрывка трансляции радио университета, в котором были музыка и комментарий ведущего относительно обязательного ношения студентами личных идентификационных карточек. После прослушивания участники эксперимента должны были оценить качество звука и высказать свое мнение об услышанной музыке и комментарии.



Оказалось, что движения головой действительно повлияли на оценку комментария, но необычным образом. Кивание головой, как оказалось усиливало уверенность в собственных мыслях — будь то согласие или несогласие с высказанными в комментарии мнением и аргументацией, а мотание головой делало людей менее уверенными в своем мнении. Ученые отмечают, что столь простые движения могут повлиять на собственную уверенность в отношении вопросов жизненно важных и, как показал опрос участников эксперимента, совершенно неосознанно

medicus.ru