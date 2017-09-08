Морская рыба стала менее ядовитой Опубликовано: С фронта борьбы с загрязнением морей поступили две новости — хорошая и плохая. Хорошая: европейские мидии и морские рыбы в 90−е годы накопили в своем организме меньше ядовитых веществ, чем в предыдущий период, говорится в докладе Европейского агентства по окружающей среде о вредном воздействии шести опасных субстанций на европейские моря. Плохая новость: авторы доклада испытывают огромный недостаток данных, поэтому их выводы носят очень приблизительный характер.



Ученые исследовали процентное содержание в четырех морях Европы шести веществ — трех тяжелых металлов (свинца, кадмия и ртути) и трех органических соединений (линдана, ДДТ и полихлорированных бифенилов). В 1990−1999 годах концентрация этих веществ в организме мидий и рыб, похоже, снизилось по сравнению с предыдущим десятилетием.



«Правильный путь». «Улучшение есть, это правда, но многих данных пока не хватает, — сокрушается автор доклада Норман Грин. — Например, Англия редко снабжала нас необходимой информацией. Информация по линдану ограничивается Черным и Средиземным морями. К тому же в нашем поле зрения были продукты, выпуск которых в Европе уже ограничен законом. Однако продуктов, считающихся опасными, насчитывается тридцать три».



По мнению Нормана Грина, пока рано делать выводы об уровне загрязнения морей и его влиянии на потребляемые нами продукты питания. «Но главное, мы находимся на правильном пути», — говорит он.



Если загрязняющих веществ стало меньше в раковинах и организме рыб, значит, их стало меньше и в морях. В воду они проникают тремя путями: при крушении морских судов, вместе с отходами близ устьев рек (и в портовых зонах) и через атмосферные осадки (когда вредные вещества содержатся в воздухе и переносятся ветрами). Близ устьев рек и на побережье морей концентрация кадмия, свинца и ртути в голубых мидиях по-прежнему значительна. Что касается ДДТ и полихлорированных бифенилов, поступающих в моря через атмосферу, то Черное и Средиземное моря загрязнены ими больше, чем Балтика.



С 1990 по 1997 год содержание кадмия в Северном море (в 1990 году — порядка 109 тонн) сократилось наполовину. Та же картина наблюдается со ртутью (41 тонна в 1990 году). Содержание свинца за это время уменьшилось с 2200 до 1330 тонн. Похоже, уровень атмосферного загрязнения морей тоже уменьшился, но точный вывод пока сделать невозможно из-за недостатка информации.



База данных. Докладчики призывают все европейские страны обзавестись базой данных, собрав информацию от различных организаций, изучающих экологию морей. «Во Франции замерами уровня прямого и устьевого загрязнения занимаются разные структуры. Сопоставить их данные достаточно сложно».

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