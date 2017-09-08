С фронта борьбы с загрязнением морей поступили две новости — хорошая и плохая. Хорошая: европейские мидии и морские рыбы в 90−е годы накопили в своем организме меньше ядовитых веществ, чем в предыдущий период, говорится в докладе Европейского агентства по окружающей среде о вредном воздействии шести опасных субстанций на европейские моря. Плохая новость: авторы доклада испытывают огромный недостаток данных, поэтому их выводы носят очень приблизительный характер.
Ученые исследовали процентное содержание в четырех морях Европы шести веществ — трех тяжелых металлов (свинца, кадмия и ртути) и трех органических соединений (линдана, ДДТ и полихлорированных бифенилов). В 1990−1999 годах концентрация этих веществ в организме мидий и рыб, похоже, снизилось по сравнению с предыдущим десятилетием.
«Правильный путь». «Улучшение есть, это правда, но многих данных пока не хватает, — сокрушается автор доклада Норман Грин. — Например, Англия редко снабжала нас необходимой информацией. Информация по линдану ограничивается Черным и Средиземным морями. К тому же в нашем поле зрения были продукты, выпуск которых в Европе уже ограничен законом. Однако продуктов, считающихся опасными, насчитывается тридцать три».
По мнению Нормана Грина, пока рано делать выводы об уровне загрязнения морей и его влиянии на потребляемые нами продукты питания. «Но главное, мы находимся на правильном пути», — говорит он.
Если загрязняющих веществ стало меньше в раковинах и организме рыб, значит, их стало меньше и в морях. В воду они проникают тремя путями: при крушении морских судов, вместе с отходами близ устьев рек (и в портовых зонах) и через атмосферные осадки (когда вредные вещества содержатся в воздухе и переносятся ветрами). Близ устьев рек и на побережье морей концентрация кадмия, свинца и ртути в голубых мидиях
С 1990 по 1997 год содержание кадмия в Северном море (в 1990 году — порядка 109 тонн) сократилось наполовину. Та же картина наблюдается со ртутью (41 тонна в 1990 году). Содержание свинца за это время уменьшилось с 2200 до 1330 тонн. Похоже, уровень атмосферного загрязнения морей тоже уменьшился, но точный вывод пока сделать невозможно
База данных. Докладчики призывают все европейские страны обзавестись базой данных, собрав информацию от различных организаций, изучающих экологию морей. «Во Франции замерами уровня прямого и устьевого загрязнения занимаются разные структуры. Сопоставить их данные достаточно сложно».
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Морская рыба стала менее ядовитой
Опубликовано: 2017-09-08 14:24:04
С фронта борьбы с загрязнением морей поступили две новости — хорошая и плохая. Хорошая: европейские мидии и морские рыбы в 90−е годы накопили в своем организме меньше ядовитых веществ, чем в предыдущий период, говорится в докладе Европейского агентства по окружающей среде о вредном воздействии шести опасных субстанций на европейские моря. Плохая новость: авторы доклада испытывают огромный недостаток данных, поэтому их выводы носят очень приблизительный характер.
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