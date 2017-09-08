Правительство планирует в этом году добыча украинского газа на уровне не менее 600 млн куб м - Гройсман Опубликовано: Правительство ожидает, что в 2017 году добыча украинского газа составит не менее 600 млн куб. м. Об этом во время часа вопросов к правительству заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"Правительство приняло меры за последний год и мы увеличили уже добычу собственного украинского газа. Мы рассчитываем, что в этом году будет не меньше 600 млн кубов", - сказал В.Гройсман.

Напомним, "Укргаздобыча" подписало контракты с хорватской компанией на бурение 12 скважин на Полтавщине. Елена Вечеровская Источник: УНН

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