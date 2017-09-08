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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Правительство планирует в этом году добыча украинского газа на уровне не менее 600 млн куб м - Гройсман
    Опубликовано: 2017-09-08 17:30:03

    Правительство ожидает, что в 2017 году добыча украинского газа составит не менее 600 млн куб. м. Об этом во время часа вопросов к правительству заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
    "Правительство приняло меры за последний год и мы увеличили уже добычу собственного украинского газа. Мы рассчитываем, что в этом году будет не меньше 600 млн кубов", - сказал В.Гройсман.
    Напомним, "Укргаздобыча" подписало контракты с хорватской компанией на бурение 12 скважин на Полтавщине.

    Елена Вечеровская

    Источник: УНН

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