Правительство ожидает, что в 2017 году добыча украинского газа составит не менее 600 млн куб. м. Об этом во время часа вопросов к правительству заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"Правительство приняло меры за последний год и мы увеличили уже добычу собственного украинского газа. Мы рассчитываем, что в этом году будет не меньше 600 млн кубов", - сказал В.Гройсман.
Напомним, "Укргаздобыча" подписало контракты с хорватской компанией на бурение 12 скважин на Полтавщине.
Елена Вечеровская
Источник: УНН