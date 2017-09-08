Насалик: в 2019 году Украина не будет нуждаться в антрацитовом угле Опубликовано: С 2019 года Украина не будет нуждаться в антрацитовом угле и увеличивать производство газовой группы угля на 2-2,2 млн тонн в год. Об этом во время часа вопросов к правительству заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает корреспондент УНН.

"В следующем году еще минус 3,5 т, а на 2019 год Украина вообще не будет нуждаться в антрацитовой группе угля", - подчеркнул И.Насалик.

Он добавил, что Минэнергоугля удалось в течение года уменьшить на 3,5 млн т потребления антрацитового угля на выполнение задания правительства о замещении на ТЭЦ и ТЭС угля марки "А" на газовую группу.

"Отсутствие антрацитовой группы угля приводит к тому, что мы обязаны увеличивать выпуск газовой группы угля, производимого на территории Украины", - сказал И.Насалик.

Он поблагодарил нардепов за выделение 1 млрд грн на поддержку угольной отрасли.

"На сегодняшний день, должен сказать, что все проекты по шахтам государственных прошли экспертизу в Министерстве экономики. Министерством энергетики разработан полностью план использования этих средств и на следующем заседании КМУ, в среду, будет рассматриваться порядок использования этих средств", - сказал И.Насалик.

По его словам, использование 1 млрд грн позволит увеличить количество угля марки "Г", которое производится в Украине, дополнительно на 2-2,2 МЛТ т в год.

Как сообщал УНН, в Украине с 8 по 12 сентября прибывает три корабля с углем марки "А". Елена Вечеровская Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

