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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Насалик: в 2019 году Украина не будет нуждаться в антрацитовом угле
    Опубликовано: 2017-09-08 17:00:02

    С 2019 года Украина не будет нуждаться в антрацитовом угле и увеличивать производство газовой группы угля на 2-2,2 млн тонн в год. Об этом во время часа вопросов к правительству заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает корреспондент УНН.
    "В следующем году еще минус 3,5 т, а на 2019 год Украина вообще не будет нуждаться в антрацитовой группе угля", - подчеркнул И.Насалик.
    Он добавил, что Минэнергоугля удалось в течение года уменьшить на 3,5 млн т потребления антрацитового угля на выполнение задания правительства о замещении на ТЭЦ и ТЭС угля марки "А" на газовую группу.
    "Отсутствие антрацитовой группы угля приводит к тому, что мы обязаны увеличивать выпуск газовой группы угля, производимого на территории Украины", - сказал И.Насалик.
    Он поблагодарил нардепов за выделение 1 млрд грн на поддержку угольной отрасли.
    "На сегодняшний день, должен сказать, что все проекты по шахтам государственных прошли экспертизу в Министерстве экономики. Министерством энергетики разработан полностью план использования этих средств и на следующем заседании КМУ, в среду, будет рассматриваться порядок использования этих средств", - сказал И.Насалик.
    По его словам, использование 1 млрд грн позволит увеличить количество угля марки "Г", которое производится в Украине, дополнительно на 2-2,2 МЛТ т в год.
    Как сообщал УНН, в Украине с 8 по 12 сентября прибывает три корабля с углем марки "А".

    Елена Вечеровская

    Источник: УНН

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