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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Музыкотерапия может быть активной и пассивной
    Опубликовано: 2017-09-08 12:04:38

    При активной форме человек может сам писать музыку, играть на каком-либо музыкальном инструменте или петь. При пассивной — только слушать специально подобранную музыку. Гордостью российских специалистов является вокалотерапия или лечение пением.

    Профессия певцов — профессия долгожителей. Певец, перешагнувший 90−летний рубеж, далеко не редкость. Пение благотворно действует на почки, на железы внутренней секреции, массирует гортань, щитовидную железу, сердце. Искусство пения — это прежде всего правильное дыхание, которое и является важнейшим фактором долгой и здоровой жизни. Постепенное освоение вокальной техники делает голосовой аппарат послушным инструментом. Петь в любом случае полезно, даже если нет ни слуха, ни голоса. Научившись выражать свое состояние голосом, человек получает эффективнейшее средство снятия внутреннего напряжения и самовыражения. Пением успешно лечат в институте заикание, кашель, бронхиальную астму, снимают усталость и переутомление. Специалисты института считают полезным иметь в каждой семье домашнюю аптечку с музыкально-терапевтическим набором аудиокассет.

    Устали, переутомились, пришли с работы в скверном настроении — включайте антистрессовую музыку. Мучает вас бессонница, пожалуйста, найдена музыка и на этот случай. Врачи могут составить и индивидуальную музыкотерапевтическую программу, которой предшествует трехступенчатое тестирование. При этом будут учитываться особенности музыкального восприятия, вкусы и пристрастия пациента. Программа построена на привычном и понятном музыкальном материале с использованием звуков природы: шума морского прибоя, пения птиц, шелеста листьев, шума дождя. Мелодия должна быть той тропинкой, по которой пойдет слушатель и посетит самые потаенные уголки своей души

    medicus.ru

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