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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Вес женщин зависит от образования
    Опубликовано: 2017-09-08 11:04:37

    Итальянские врачи провели исследование изменения массы тела у женщин в период климакса, сообщает Солвей-Фарма.ру.

    Оказалось, что индекс массы тела (BMI, kg/m2) в среднем слегка увеличился с возрастом у женщин в возрасте < 50 лет и практически не увеличивался в возрасте 57 лет и старше. При этом средний вес тела был выше у менее образованных женщин, чем у женщин со средним или университетским образованием. Некурящие женщины весили больше, чем курящие, а те женщины, кто применял ЗГТ, оказались, стройнее, чем те, кто не применял. Кроме того, худее оказались женщины, занимающиеся спортом.

    Женщины с диабетом и гипертонией обладали большим весом, чем женщины без этих заболеваний. В ходе исследования не было обнаружено взаимосвязи между увеличением веса тела и риском остеопороза. С результатами исследования можно подробнее ознакомиться в журнале Climacteric

    medicus.ru

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