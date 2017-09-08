Вес женщин зависит от образования

Итальянские врачи провели исследование изменения массы тела у женщин в период климакса, сообщает Солвей-Фарма.ру .

Оказалось, что индекс массы тела (BMI, kg/m2) в среднем слегка увеличился с возрастом у женщин в возрасте < 50 лет и практически не увеличивался в возрасте 57 лет и старше. При этом средний вес тела был выше у менее образованных женщин, чем у женщин со средним или университетским образованием. Некурящие женщины весили больше, чем курящие, а те женщины, кто применял ЗГТ, оказались, стройнее, чем те, кто не применял. Кроме того, худее оказались женщины, занимающиеся спортом.

Женщины с диабетом и гипертонией обладали большим весом, чем женщины без этих заболеваний. В ходе исследования не было обнаружено взаимосвязи между увеличением веса тела и риском остеопороза. С результатами исследования можно подробнее ознакомиться в журнале Climacteric

medicus.ru