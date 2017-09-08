ДНК: долгая жизнь для всех Опубликовано: Цель — найти препарат, чтобы блокировать ген, связанный со старением. На это чисто итальянское открытие делают ставку не только ученые, но и предприниматели.



Ключевое слово — интуитивная прозорливость. Это верно, поскольку 4 года назад неожиданная серия открытий позволила Джузеппе Пеличчи выявить у млекопитающих (мышей) ген, способный в одиночку контролировать продолжительность жизни. Потом, через год, ученому удалось установить последовательность метаболических процессов, определяющих процесс старения.



Эта необычная история стала возможной благодаря новым биотехнологиям. И она еще не закончилась. Напротив, история только разворачивается. Потому что вероятность того, что в перспективе можно будет вмешиваться в деятельность нашего организма и найти лекарство, подавляющее ген старения, больше не кажется далекой мечтой. Борьба начинается сегодня с открытием Genextra, биотехнологического предприятия, созданного финансистом Франческо Микели при содействии Фонда Умберто Веронези.



Этот ген, один из 30 тысяч генов, называется Р66; и, если его блокировать, жизнь удлиняется. Мыши живут дольше и не страдают от известных возрастных болезней, например атеросклероза. «То, что процесс старения записан в нашем ДНК, не вызывает никакого сомнения».



На этот процесс оказывают влияние и наследственность, и окружающая среда. Гены старения были открыты у дрозофилы или фруктовой мушки. Достаточно далекий от людей вид. «Но мыши, в отличие от дрозофил, млекопитающие, и они имеют большое генетическое сходство с человеком, к тому же количество генов у них почти такое же, как у людей», — пояснил Пьер Джузеппе Пеличчи, директор отделения экспериментальной онкологии в Европейском институте онкологии в Милане, которому принадлежат авторские права на изобретение.



«Я познакомился с Пеличчи в 1992 году в Вашингтоне, — рассказывает соавтор открытия Пьер Паоло ди Фьоре, научный директор Миланского института молекулярной онкологии. — Мы во многом похожи, и в течение трех лет мы вместе работали в Европейском институте онкологии».



Как ученые обнаружили этот ген? «Мы изучали опухоли. В 1992 году случайно нашли ген, который мы называем „Шик“, и попытались расшифровать его сигналы. Этот ген производит два на 90% схожих протеина, обладающих различными функциями: р52 регулирует клеточный рост, включая и рост раковых клеток, р66 контролирует смерть клетки. Мы поняли этот механизм. Мы вывели популяцию генетически модифицированных мышей, у которых не вырабатывался протеин р66. Оказалось, что они живут на треть дольше мышей с обычным геном», — рассказал Пеличчи.



Последующие тесты подтвердили, что подавление протеина р66 продлевает жизнь грызунов и не приводит к каким-либо серьезным болезням или побочным эффектам. medicus.ru Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

