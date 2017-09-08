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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Почему возникают болезни
    Опубликовано: 2017-09-08 10:04:12

    Врачи уже давно установили, что у некоторых серьёзных болезней существует «предпочтение» к определённого типа людям, например:


        — гипертония выбирает гордых и тщеславных;
        — стенокардия и ишемия — скупых;
        — мигрень — вечно недовольных жизнью;
        — болезни печени – гневливых;
        — болезни почек – боязливых;
        — страх – это ещё и очень короткий путь к язвенной болезни желудка или двенадцатипёрстной кишки;
        — невриты — специфическое заболевание людей, любящих чужое.

    Способ уйти от запрограммированного заболевания – изменять себя, свой дух, свои привычки. Занимаясь самосовершенствованием, человек учится контролировать свои мысли и эмоции. Это приводит к изменению в его характере, а значит, и улучшает шансы противостоять предначертанным природой грозным болезням. Технологий работы над своим духом и телом много. Это, например, аутотренинг, йога и даже глубокое изучение религии. Не отстают и спортивные тренеры. Созданная ими одна из новых суперсовременных шейпинг-технологий совершенствования человека, называется «ШЕЙПИНГ ТОНКИХ ТЕЛ». Она предназначена для физического и духовного совершенствования.
    Оказывая воздействие на форму «тонких» тел человека, удаётся улучшить формы его физического тела, его физическое, психическое и социальное здоровье, удаётся создать реальные предпосылки для его духовного совершенствования. Девиз занимающихся по этой технологии — «Через красоту — к истине»

    medicus.ru

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