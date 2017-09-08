Почему возникают болезни Опубликовано: Врачи уже давно установили, что у некоторых серьёзных болезней существует «предпочтение» к определённого типа людям, например:

— гипертония выбирает гордых и тщеславных;

— стенокардия и ишемия — скупых;

— мигрень — вечно недовольных жизнью;

— болезни печени – гневливых;

— болезни почек – боязливых;

— страх – это ещё и очень короткий путь к язвенной болезни желудка или двенадцатипёрстной кишки;

— невриты — специфическое заболевание людей, любящих чужое.



Способ уйти от запрограммированного заболевания – изменять себя, свой дух, свои привычки. Занимаясь самосовершенствованием, человек учится контролировать свои мысли и эмоции. Это приводит к изменению в его характере, а значит, и улучшает шансы противостоять предначертанным природой грозным болезням. Технологий работы над своим духом и телом много. Это, например, аутотренинг, йога и даже глубокое изучение религии. Не отстают и спортивные тренеры. Созданная ими одна из новых суперсовременных шейпинг-технологий совершенствования человека, называется «ШЕЙПИНГ ТОНКИХ ТЕЛ». Она предназначена для физического и духовного совершенствования.

Оказывая воздействие на форму «тонких» тел человека, удаётся улучшить формы его физического тела, его физическое, психическое и социальное здоровье, удаётся создать реальные предпосылки для его духовного совершенствования. Девиз занимающихся по этой технологии — «Через красоту — к истине» medicus.ru Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

