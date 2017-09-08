Где заказать надежные оконные и дверные конструкции?

«ОЛТА» - производитель высококачественных мансардных окон, который считается лидером продаж на украинском рынке. Мансардные окна на https://olta.ua получили большую популярность. Это обусловлено желанием людей строить из чердаков на домах роскошные мансарды. Для того, чтобы в комнате было светло и уютно, нужно обеспечить комнату попаданием необходимого количества света.

Критерии выбора мансардных окон

Если Вы желаете купить окна для мансарды в Киеве, интернет-магазин с радостью поможет осуществить правильный выбор. Окна послужат надежной защитой от ветра, холода, дождя и других осадков. При выборе остекления важно четко определить назначение помещения, в котором будут устанавливаться окна. Правильнее всего ориентироваться на высоту этажа, особенности конструкции, величину оконных проемов и личные предпочтения.

Виды мансардных окон

Мансардные окна, которые представлены в каталоге, можно разделить на категории в зависимости от функционала и цель назначения:

• Влагостойкие. Идеальный вариант, если на мансарде будет находиться ванная комната. Они не портятся под воздействием влаги. Могут изготавливаться из двух материалов: влагостойкого ПВХ и дерева с полиуретановым покрытием.

• Стандартные. Подойдут для установки в помещении любого типа. Благодаря широкому выбору, покупатели смогут выбрать лучшие мансардные окна по приемлемым ценам и укомплектовать их необходимыми аксессуарами.

• Сервисные. Используются для создания выхода на крышу. Конструкция крепкая, выдержит вес взрослого человека. Мансардные окна все отрываются наружу, независимо от того где находится ось – сверху или сбоку.

Очень важно расположение ручки, которое лучше всего выбирать в целях удобства эксплуатации и безопасности. Если рама низкая, то можно отдать предпочтение ручке сверху. Идеальный вариант если в доме есть маленькие дети. В случае высокого расположения рамы, берется классический вариант с ручкой снизу.

Рама изготавливается из качественных, прочных материалов, экологически чистых. Большим спросом пользуются деревянные окна, которые обработаны специальным антисептиком и покрыты лаком. Влагостойкие модели обрабатываются полиуретаном. Сам стеклопакет может быть одно или двухкамерным. Такие окна дороже в цене, но дают возможность сэкономить на отоплении в зимний период и не пропускают холодный воздух.

В качестве дополнения к мансардным окнам могут выступать москитные сетки, жалюзи или шторки, которые обеспечат уровень комфорта в помещении.

