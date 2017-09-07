Костная киста: что делать Опубликовано: Костная киста (синоним киста кости) — заболевание, характеризующееся образованием полости в костной ткани. В его основе лежит локальное нарушение внутрикостного кровообращения, активация лизосомных ферментов, которая приводит к деструкции глюкозаминогликанов, коллагена и других протеинов. Процесс сопровождается повышением осмотического и гидростатического давления в формирующейся полости, жидкое содержимое которой имеет высокую фибринолитическую и остеолитическую активность. По международной классификации патологии костной ткани К. к. относят к опухолеподобным заболеваниям.







Различают солитарную и аневризмальную костную кисту. Солитарная (юношеская) костная киста наблюдается преимущественно у лиц мужского пола (соотношение мальчиков и девочек 3:1), наиболее часто в возрасте 10—15 лет. У взрослых обнаруживается редко, в основном как недиагностированное в прошлом заболевание. Почти всегда поражаются длинные трубчатые кости, обычно проксимальный метафиз плечевой или бедренной кости. Заболевание, как правило, протекает бессимптомно, иногда больные жалуются на появляющуюся время от времени боль или обнаруживают у себя локальную припухлость. В большинстве случаев первым клиническим проявлением солитарной костной кисты служит патологический перелом, чаще без смещения, который возникает в связи с незначительной травмой или без нее.







При осмотре больного с солитарной костной киставыявляется булавовидное утолщение пораженной кости, безболезненное при пальпации, имеющее костную плотность. При надавливании на стенку значительной по размеру кисты возможно прогибание утолщенной кости. Движения в суставах конечности обычно сохраняются в полном объеме. При поражении бедренной кости и костей голени нарушается опорная функция нижней конечности. Местная температура над кистой в пределах нормы, венозный рисунок кожи не выражен.







Течение солитарной костной кисты имеет определенную стадийность. Активная костная киста располагается в метафизе. При этом выражено вздутие кости, возникают повторные патологические переломы, постепенно развивается контрактура соседнего сустава. Рентгенологически активной костной киста соответствует фаза остеолиза: бесструктурный очаг разрежения кости захватывает весь метафиз и соприкасается с зоной роста. Длительность стадии — 8—12 мес.



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