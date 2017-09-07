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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Доброкачественные опухоли поджелудочной железы
    Опубликовано: 2017-09-07 22:24:13

    К доброкачественным новообразованиям поджелудочной железы относятся аденомы (истинные аденомы, кистаденомы, фиброаденомы), липомы, миксомы, ангиомы (гемангиомы, лимфангиомы), шванномы, хондромы, миомы и др.

    Доброкачественные новообразования поджелудочной железы встречаются редко. Аденомы часто кальцифицируются и перестают расти.



    Клиническая картина

    Клиническая картина зависит от локализации и размера опухолей. При локализации в головке железы и сдавлении желчного протока они могут симулировать рак головки поджелудочной железы или желчнокаменную болезнь. Часто эти опухоли симулируют кисту или псевдокисту поджелудочной железы и т. д. Диагноз этих новообразований ставится обычно при биопсии.

    health.sumy.ua

     

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