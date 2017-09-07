Рак печени: что делать Опубликовано: Наиболее распространено разделение первичного рака печени на гепатоцеллюлярный (гепатома), исходящий из печеночных клеток; холангиоцеллюлярный (холангиома), исходящий из эпителия желчных протоков; смешанный (холангиогепатома) — опухоль, содержащая клетки обоих типов. Макроскопически различают три формы первичного рака печени: массивная форма с наличием солитарного узла; реже — узловатая форма, представляющая конгломерат нескольких узлов, и диффузная форма (цирроз-рак), т. е. рак, развившийся на фоне цирроза. По частоте наиболее распространен гепатоцеллюлярный рак, реже всего встречается холангиоцеллюлярная фирма. Холангиома часто дает внутрипеченочные метастазы и метастазы в лимфатические узлы ворот печени.







К развитию рака печени предрасполагают предшествующие паразитарные и инфекционные заболевания: амебиаз, малярия, сифилис, туберкулез и особенно цирротические изменения органа. Определенную роль играет белково-витаминная недостаточность, алкоголь, наркотики. Нередко гепатома осложняет течение гемохроматоза, порфириновой болезни с поражением печени. В ряде случаев указанные факторы ведут к развитию цирроза печени, на фоне которого и развивается рак. Мужчины поражаются чаще, чем женщины, преимущественно в возрасте четвертого и пятого десятилетий жизни.







Клиническая картина



Клиническая картина первичного рака печени чрезвычайно многообразна. Типичная форма характеризуется постоянной слабостью, похуданием, резким снижением аппетита и извращением вкусовых ощущений, болями в области печени. Увеличение печени — наиболее постоянный объективный признак рака печени. В начальных стадиях печень слегка выступает из подреберья, в поздних стадиях она достигает значительных размеров, при пальпации орган плотный, с неровной, часто бугристой поверхностью. Частыми признаками являются лихорадка, асцит. Асцит развивается вследствие тромбоза воротной вены и ее ветвей, метастазов в перипортальные узлы и карциноматоза брюшины. Реже наблюдаются желтуха, спленомегалия, эндокринно-обменные нарушения, рецидивирующий тромбофлебит. Рак печени протекает как острое заболевание. При этом наиболее частым является гепатомегалический «опухолевидный» клинический вариант. Цирротический вариант наблюдается только при циррозе-раке; развитие рака может наблюдаться на фоне многолетнего цирроза печени, проявляющегося яркой клинической симптоматикой, или на фоне латентно протекавшего цирроза. В ряде случаев на первый план выступают осложнения рака печени: спонтанный разрыв или распад опухоли и внутрибрюшинное кровотечение, связанные с метастазами рака печени в соответствующие органы. Абсцессоподобная форма рака печени связана с быстрым ростом и распадом опухоли.







Диагноз



Заподозрить рак печени позволяют такие симптомы, как гепатомегалия при отсутствии спленомегалии, сочетающаяся с упорным асцитом, лихорадкой, умеренной желтухой. Выяснению диагноза способствуют радиоизотопное сканирование, эхогепатография, ангиография, лапароскопия. Наиболее информативно обнаружение в сыворотке крови эмбриоспецифических глобулинов — реакция Абелева–Татаринова. Этот вид белка обнаруживается при гепатоцеллюлярном раке печени. При холангиоцеллюлярном раке эта реакция оказывается отрицательной.







Исследование эмбриоспецифических глобулинов рационально использовать при массовых осмотрах населения для раннего выявления бессимптомных гепатом.







Лечение



Основным методом является комбинированная терапия, включающая радикальное хирургическое вмешательство (лобэктомия, гемигепатэктомия) и последующую химиотерапию. Химиотерапия наиболее эффективна при введении препаратов в артерию, снабжающую зону опухоли. Наиболее целесообразна инфузионная терапия после катетеризации пупочной вены или ветвей печеночной артерии. Лучевая терапия чаще всего оказывается безуспешной. Прогноз неблагоприятный. Продолжительность жизни больных от появления первых симптомов составляет 1,5–10 мес. health.sumy.ua

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