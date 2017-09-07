Саркома: что важно знать Опубликовано: Саркома (sarcoma; греч. sarx, sarkos мясо + ōma) — злокачественная опухоль неэпителиального происхождения. Развивается из клеток — производных мезодермы, в частности мезенхимы (первичной соединительной ткани), из которой в процессе гисто- и морфогенеза образуются рыхлая соединительная ткань, кроветворные органы и элементы крови, кости, связки, сухожилия, мышцы, сосуды, микроглия, мозговые оболочки. Из клеточных элементов всех этих тканевых структур может развиваться cаркома, что принципиально отличает ее от рака, генез которого всегда связан с клетками эпителия. Однако существует редкий вариант злокачественных новообразований смешанного генеза — карциносаркома. Среди злокачественных новообразований cаркома составляют около 15%.







Этиология не выяснена. Имеются данные о роли в развитии заболевания канцерогенных веществ: химических (например, винилхлорида, вызывающего ангиосаркому печени), вирусов, ионизирующего излучения, способствующего возникновению остеосарком и фибросарком мягких тканей.







Все cаркомs могут быть разделены по гистологической структуре или клеточно-тканевой принадлежности. Так, среди cаркомs костей в зависимости от особенностей строения (клеточного состава, продукции межуточного вещества и др.) выделяют остеосаркомы, хондросаркомы, фибросаркомы, группу круглоклеточных cарком (саркома Юинга, нейросаркома, лимфосаркома кости). Cаркома мягких тканей представлены фибросаркомой, липосаркомой, ангиосаркомой, нейрогенными, синовиальными, миогенными (из гладких и поперечнополосатых мышц) саркомами и др. Выделяют группу гематосарком, включающую различные варианты лимфосарком, а также группу сарком сложного клеточно-тканевого строения, к которым относят злокачественную фиброзную гистиоцитому, злокачественную мезенхимому. Насчитывается около 100 самостоятельных нозологических форм и клинико-морфологических вариантов сарком.







Клиническая картина и течение cаркома зависят от биологических особенностей исходных клеток и локализации опухоли. Для большинства cарком первым симптомом служит появление увеличивающегося в размерах опухолевого образования. При cаркоме костей (остеосаркоме, саркоме Юинга) первый признак заболевания — ночные боли в области пораженной кости, которые не купируются приемом анальгетиков в общепринятых дозах. В результате роста опухоли в патологический процесс могут вовлекаться соседние органы и ткани, что приводит к появлению соответствующей симптоматики (например, при сдавлении и/или прорастании опухолью сосудов происходит расширение венозной сети, при поражении нервных стволов возникают проводниковые боли по ходу пораженных нервов, при распространении процесса на трахею наблюдается нарушение дыхания и др.). Некоторые виды cаркомы, например паростальная саркома кости, отличаются необычайно медленным ростом и могут почти бессимптомно существовать на протяжении нескольких лет. Другие саркомы (обычно низкодифференцированные опухоли с высокой пролиферативной активностью, например рабдомиосаркома), напротив, характеризуются быстрым (в течение нескольких месяцев и даже недель) прогрессированием, обширным местным распространением и ранним метастазированием, которое обычно происходит гематогенным путем. Некоторые виды cаркомы, например липосаркома, могут носить первично-множественный характер, возникая одновременно или последовательно в различных местах, что нередко затрудняет решение вопроса об их метастазировании.



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